Condenaron al hijo de Leo Mattioli por atropellar y matar a una ciclista

Nicolás Mattioli fue condenado por atropellar y matar a Claudia Laura Decurges en septiembre de 2024 en Santa Fe. La justicia determinó en un juicio abreviado una pena de tres años de prisión.

El cantante e hijo de Leo Mattioli recibió una pena de ejecución condicional y siete años de inhabilitación para conducir vehículos automotores y reglas de conducta . Además, no podrá acercarse a 100 metros de los hijos de la mujer y del padre de ellos.

La fiscal Rosana Mercolín determinó que “Mattioli circulaba aproximadamente a 53,31 kilómetros por hora en una avenida en la que la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora”. Al mismo tiempo, agregó que “los análisis toxicológicos arrojaron que no tenía alcohol ni estupefacientes en sangre”.

“Sin embargo, el condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista”, planteó Mercolín.

El dato que llevó a la condena del cantante, según la fiscal, es que “no hubo maniobra de evasión ni intento de frenada por parte de Mattioli, y además no existía obstáculo para que no pudiera divisar a la víctima”.