Salió de una cerrajería y sorprendió a todos en el stream de Olga: el "Leo Mattioli" de Neuquén

Se llama Leonel Omedo Leonard, un joven de Plottier que sorprendió en el stream Olga de Migue Granados y va por más. De qué se trata "Cuestión de varones".

Por una camisa, sí. Una camisa cordobesa con diseño y colores vibrantes. Leonel Olmedo Leonard veía el stream de Olga desde afuera del estudio, cuando Migue Granados le dijo en vivo "qué buena camisa tenés, te la cambio por algo". Así de espontánea fue la cosa. Se ponía otra camisa y hoy no estábamos contando la historia del cerrajero de Plottier que cantó para miles de seguidores un tema de Leonel Mattioli y metió "chivo", por así decir, de otra iniciativa copada en redes sociales: "Cuestión de varones".

"Lo que sucedió ese día fue algo muy espontáneo. Yo fui a mirar, olvidate. No tenía nada arreglado. Fue la camisa que me puse. Migue Granados la vio, le gustó y me la quiso cambiar por otra cosa. Media hora antes, estábamos tomando mates en un departamento con un amigo", contó Leonel.

Así entró al estudio del canal de streaming que marcó identidad desde el principio con su nombre Olga. Lo que vino después fue pasarla bien con una dosis fuerte de espontaneidad. Leonel quiso cantar y tuvo su minuto de fama con un tema de Leo Mattioli. "Estudio música y stand up. Me gusta cantar en karaokes y juntadas. Lo hago para divertirme, pero nunca así, tan masivamente. Fue algo que surgió en el momento. Le digo a Migue Granados: 'soy el mejor imitador de Leo Mattioli' como algo gracioso; y después se prendieron todos", recordó de ese momento.

el cerrajero leonel olmedo

Leonel es cerrajero. Oriundo de Quilmes, llegó a la provincia en 2005 cuando era un pibe y acompañaba a su familia. Primero desembarcó en Plaza Huincul por razones laborales de su padre. Con los años, siguió su propia ruta. Puso su propia cerrajería que en pandemia de Covid-19 se confinó al hogar y no volvió a abrir a la calle.

En Plottier todos los conocen bien por acudir a los domicilios y cubrir urgencias, desde automotores y cerrajería domiciliaria; hasta alarmas, cámaras de seguridad, cerraduras electrónicas y controles de acceso. Lo llaman de Plottier a Añelo.

el cerrajero leonel olmedo

Leonel es joven. Tiene 36 años recién cumplidos el 31 de agosto. Y dos hijas: Olivia (10) y Pierina (8). "Una semana están conmigo; la otra semana con la madre", acotó. Reparte su tiempo entre el negocio, sus hijas y el Club Plottier, donde se desempeña como entrenador de básquet. "Esa es mi normalidad", dice. Y se le fue la semana, casi. Hay otra actividad que lo entusiasma: "Cuestión de varones". Tanto es así que en el stream Olga hizo un paréntesis para hablar del tema.

No consume streaming todos los días, pero a Olga lo pone en vivo cuando puede, porque a Migue Granados lo sigue desde que fue conocido en el programa Sin Codificar.

En el programa comentó de qué va "Cuestión de varones": una iniciativa que lleva dos años y medio en Instagram, totalmente abierta para mujeres y hombres con ganas de que ni siquiera sabían que existían. "La idea fue tomar conciencia de lo que nos viene dado y teníamos que ser; y empezar a encontrarnos con lo que queremos ser", expresó.

Salió de una cerrajería de Plottier al stream de Olga, el Leo Mattioli de Neuquén

Cómo surgió "Cuestión de varones"

No se trata solo de poner en cuestión prejuicios y estereotipos, sino también de expresar emociones y hablar de otras cosas que no sean de "fútbol y mujeres". Leonel dijo: "Nos replanteamos la masculinidad".

El grupo surgió en un centro cultural de Plottier a raíz del femicidio de Guadalupe Curual, de 21 años, en Villa La Angostura. Todos los femicidios son tremendos; pero éste los atravesó de una forma particular. Tal vez porque entonces alguien habló -una abogada feminista- y lo que dijo los marcó para siempre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Olmedo Leonard (@leolmedonard)

"Nosotros no entendíamos que nadie haya hecho nada después de un montón de denuncias. Cómo se llegaba a esto. Estábamos indignados. Y esta chica nos dijo algo que nos marcó: no alcanza con que nosotros digamos algo. La regla principal de este espacio es qué hacemos y qué no hacemos (para que las mujeres sean vulneradas)".

"Cuestión de varones" empezó de esa manera, como un lugar donde se replantean el patriarcado. Pero no termina ahí la reflexión, en tanto las personas que asisten a las reuniones se apropian del espacio para ser auténticos y aprender. "Nos dimos cuenta que no solo la tasa de femicidios es alta; también que de cada 10 suicidios, 8 son de varones. Digamos, en algún momento a muchos de nosotros se nos ha cruzado por la cabeza quitarnos la vida, aunque no lo hayamos hecho. Entonces, Cuestión de varones sirve también para salvarnos, es un espacio en beneficio de los que participamos", reflexionó.

Durante estos años, realizaron múltiples intervenciones: desde charlas hasta un mural en la Universidad del Comahue o salidas por una radio. "Es algo re necesario en la sociedad, por eso me pareció copado comentarlo en Olga, más allá de la camisa y del tema de Mattioli", cerró Leonel.

El grupo se reúne en el salón de la cooperativa de luz de Plottier, los martes a las 19 horas. Es un espacio abierto y gratuito para la comunidad. Pueden participar varones, mujeres, diversidades y disidencias.