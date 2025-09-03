El motivo por el que Paula Chaves quebró en llanto en pleno vivo

La conductora se emocionó durante la transmisión del programa Tapados de Laburo que se emite por Olga.

Paula Chaves atraviesa momento de cambios en su vida personal atravesando una mudanza y también teniendo un gran presente laboral que deja en evidencia en cada frase que esboza. En medio de este presente, la modelo también atraviesa una etapa de emoción a flor de piel y lo dejó en evidencia durante su participación en el programa de streaming Tapados de Laburo.

Todo surgió cuando en el programa que se emite por el canal Olga tenía como tema de conversación el paso del tiempo. Allí la histórica mediática rompió en llanto cuando esbozó su preocupación dando cuentas del crecimiento de sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa,

Ante esta situación que irrumpió el aire del streaming, sus compañeros le enviaron palabras y algunos abrazos para contenerla ante la situación. Sumado a esto Evelyn Botto, colega que participa del programa, también se emocionó al ver que las lágrimas se mostraban en el rostro de la conductora. "Estoy desequilibrada", esbozó Paula dando explicaciones de la situación que atraviesa.

PAULA CHAVES ROMPIÓ EN LLANTO EN VIVO: “ESTOY DESEQUILIBRADA”

Evelyn Botto: -¿Qué pasó Pau?

Paula Chaves: -Estoy desequilibrada.

Botto: -¿Te emociona algo de esto?

Nacho Elizalde: -¿Es la mudanza? ¿El perro?

Botto: -Es todo. Va a cumplir 41 el sábado…

Chaves: -Se pasa (la vida) muy rápido, en serio. Siento que siempre lloro por lo mismo. En la misma época del mes (se tentó, entre lágrimas). ¡Ay! Pero de verdad...

Botto: -Tráiganle una servilleta, por favor.

Cháves: Estoy desfigurada. Es que en algún momento (mis hijos) van a dejar de mirar los dibujitos, van a salir, van a tomar alcohol. Ay, sigan... Es que arrancamos el programa hablando del paso del tiempo.