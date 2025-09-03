Wanda Nara se prepara para MasterChef, pero antes presentó a un nuevo integrante de la familia

La conductora del reality televisivo sorprendió con un tierno video en su cuenta personal de Instagram luego de su viaje a México.

Wanda Nara regresó a la Argentina luego de las grabaciones que hizo sobre la serie Love is Blind con una sorpresa que generó repercusión en sus más de 17,6 millones de seguidores en Instagram con un video enternecedor mostrando una intimidad en el interior de un departamento y presentando a un nuevo integrante de la familia.

"Adoptamos nuevo integrante", escribió Wanda en sus historias en la red social mostrando una emoción inconmensurable. El escrito llegó acompañado de un video donde muestra un hámster oscuro, con manchas blancas, caminando sin rumbo arriba de un sillón en el que también estaba la conductora televisiva.

"Hola" , se escucha que Wanda le dice al animal con voz de ternura. Más allá de la presentación oficial en sus redes sociales, la conductora de MasterChef no reveló el sexo ni el nombre que adoptó. Hace algunos días Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira, regaló este hámster y otro más clarito a sus nietas como obsequio para que disfruten el día del niño.

Hámster Wanda

Maxi López se suma a MasterChef Celebrity a pedido de su ex Wanda Nara: todos los detalles

Wanda Nara está súper confirmada para ser la conductora de la nueva temporada de MasterChef Celebrity que saldrá al aire en octubre próximo. La mediática mantiene el apoyo de Telefe pese a los conflictos que protagoniza y ahora hizo un pedido especial a la producción de cara al regreso del reality de cocina.

Es que la empresaria pidió que su exmarido Maxi López sea parte de la edición que comenzará a grabarse en los próximos días. El rumor que tomó fuerza en las últimas horas se confirmó luego de que el exfutbolista aprobara el contrato millonario para participar del reality.

La noticia se confirmó en Bondi Live, donde aseguraron que la mediática insistió para que se anime a participar del certamen. “Lo terminaron de convencer en estos dias. Están analizando el tema del monto y los detalles de cómo va a ser. Están muy emocionados”, dijo el periodista Santiago Riva Roy.

El exfutbolista y padre de los 3 hijos de Wanda Nara habría aceptado por 50.000 dólares cruzarse con la empresaria y poner en riesgo su matrimonio con Daniela Christiansson quien está por ser nuevamente madre.

Maxi Lopez 1.jpg

Es que la decisión de López no le habría caído bien a Christiansson y varios usuarios creen que Nara tendría dobles intenciones con su exmarido, a quien hace poco reconoció “querer como un hermano” tras muchos años de conflicto por el divorcio y la cuota alimentaria de los nenes.