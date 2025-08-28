Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras la denuncia a Mauro Icardi

La reacción de Julieta Prandi llegó luego de que Wanda Nara denunciara al futbolista y comparara su caso con el de la modelo.

Julieta Prandi reaccionó a las declaraciones de Wanda Nara quien afirmó haber sido víctima de violencia de género por Mauro Icardi, su exmarido y padre de sus dos hijas Francesca e Isabella.

La mediática aseguró que su caso tiene muchos paralelismos con el de Prandi que llevó a juicio a Claudio Contardi condenado a 19 años de cárcel por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí”.

Wanda denunció en nueve oportunidades al futbolista del Galatasaray y se refirió a que el calvario que vivió durante el matrimonio tuvo similitudes con el de la modelo y hasta denunció “violencia física”. Ante las declaraciones de Nara, Julieta Prandi tomó la palabra y reaccionó dándole un consejo a la rubia.

“Yo lo que les digo a todas las víctimas de violencia, no importa quién: tienen que saber que el camino, si bien se encontró justicia, es largo”, analizó en un móvil con LAM (América).

“Fueron cinco años donde tuve que pasar muchísimas cosas, pericias, tratamientos, por mí y por la Justicia. Es durísimo el proceso”, añadió la modelo que regresó a sus actividades laborales después del juicio contra su exmarido.

Al mismo tiempo, remarcó que la denunciante tiene que tener paciencia: “¿Si se encuentra justicia? Yo puedo dar fe que la encontré, pero no es fácil el camino. Esto lo digo para todas, para Wanda y para las que necesitan hacer una denuncia y las que estén viviendo esa situación”.

Prandi trató de no referirse al caso puntual de Wanda y se mantuvo firme: “Si ella inicia el camino, que sepa que es largo y doloroso de transitar, pero bueno, que se puede encontrar justicia”.

Wanda Nara comparó a Mauro Icardi con el exmarido de Julieta Prandi

Después de un viaje con su amigo y confidente, Kennys Palacios, por Los Ángeles, Wanda Nara llegó a Ezeiza y se enfrentó con la prensa. Allí la esperaban los medios de comunicación para conocer su opinión en medio de una nueva escalada del conflicto con su exmarido, Mauro Icardi. Y allí, la modelo aseguró que vivió hechos de violencia de parte del futbolista del Galatasaray y comparó su situación con el calvario que vivió Julieta Prandi.

En los últimos días, la empresaria y el futbolista se trenzaron en un ida y vuelta mediático enfocado en cuestiones económicas. Ya se venían cruzando con motivo del reciente Día del Niño y la escasa comunicación del padre con sus hijas en común. De eso estaba hablando en un móvil con Puro Show, cuando la situación cambió de eje y realizó fuertes denuncias contra el futbolista.

Wanda aseguró que su relación con Icardi tenía “muchos paralelismos” con la de Prandi y Claudio Contardi, que derivó en la condena al empresario a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. En ese punto, se cruzó con la panelista Angie Balbiani, por la lectura de los expedientes al aire. “Es muy violento lo que vos leés, no deberías alimentar las amenazas. El tiempo me va a dar la razón, esperemos porque la Justicia es lenta. A Julieta también la trataron de loca, la ningunearon, no la escucharon. Y después terminamos todos conmovidos llorando”.

En ese momento, Pampito, uno de los conductores, hizo un alto por sus declaraciones: “Vos estás por primera vez en televisión comparando a Mauro Icardi con un violador y un violento, con una persona que le dieron 19 años de prisión por violento”, señaló en referencia a Contardi.

“Yo no soy juez y no soy abogada y no sé cuánto le pueden llegar a dar. Seguramente va a haber un juicio oral”, respondió Wanda. “¿Pero vos viviste violencia física por parte de Mauro Icardi? ¿Vos estuviste secuestrada en algún momento?“, insistió el periodista. “Tres veces estuve encerrada, secuestrada con testigos. Sí, tres veces. Ya que a Angie le encanta leer, que vaya a los expedientes penales y que lea. A ver si después tan cocorita va a leer cosas que me siguen maltratando públicamente”, expresó, volviendo a citar su cruce con la panelista.