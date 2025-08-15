La Justicia rechazó la prisión domiciliaria para Claudio Contardi: dónde quedó preso

El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión por violación. Su nuevo abogado hizo una presentación en la justicia.

Julieta Prandi ya lo había denunciado también por corrupción de menores contra sus hijos.

La Justicia de Campana rechazó un pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi , el exmarido de Julieta Prandi , quien buscaba obtener la libertad o la prisión domiciliaria tras ser condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra la modelo durante tres años.

Mientras tanto, el empresario gastronómico fue trasladado y ya se encuentra alojado en la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero , la misma donde están presos los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Según dio a conocer Noticias Argentinas, la decisión de rechazar el planteo fue tomada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana. El nuevo abogado de Contardi, Fernando Sicilia, había argumentado que la detención inmediata ordenada por el tribunal era improcedente ya que su defendido siempre se mantuvo a derecho y no existía riesgo procesal.

contardi detenido julieta prandi juicio El traslado al penal fue determinante para que el letrado presentara un recurso de habeas corpus.

Sin embargo, los jueces consideraron que la vía del habeas corpus era incorrecta, ya que la privación de la libertad fue ordenada por el mismo tribunal que lo condenó y que existen las vías recursivas ordinarias para apelar el fallo.

"Sí, presentó un habeas corpus el defensor y se lo rechazaron en menos de 24 horas", confirmó Javier Baños, uno de los abogados de Julieta Prandi, al celebrar la resolución judicial.

Tras la condena dictada el miércoles por el Tribunal N°2 de Campana, Contardi fue trasladado primero a una unidad en esa localidad y luego pasó la noche en una comisaría de Escobar, hasta que finalmente fue derivado a la alcaidía de Melchor Romero.

Quién es Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi

Julieta Prandi conoció a Claudio Contardi cuando tenía solamente 18 años. El hombre, 13 años mayor que ella, ya se mostraba como una persona muy celosa, algo que ella desde su juventud e inocencia creyó que era debido al interés.

En ese entonces, salieron por un tiempo, pero se separaron y la carrera artística de Julieta Prandi explotó, especialmente por sus trabajos como modelo y su aparición en el programa “Poné a Francella”. Ella tuvo otras parejas, como el productor Gastón Portal, pero se reencontró con Contardi y soñó formar una familia con él.

Se casaron en 2011 y solo un año después tuvieron a su primer hijo: Mateo. En julio de 2015 nació Rocco y desde ese momento la relación de pareja comenzó a estar cada vez peor, ya que Contardi ejercía un control absoluto sobre su mujer.

Él se dedica al rubro gastronómico, y según las denuncias que hizo Julieta, él la obligó a firmar un poder para administrar su dinero, el cual invirtió en restaurantes. Puso uno en Pinamar, que dejó muchas deudas, las cuales tuvo que enfrentar la modelo.

Según relató Prandi en entrevistas, su marido no la dejaba manejar y era él quien la llevaba a sus trabajos y la esperaba hasta que terminara, mientras que también supervisaba cada una de las apariciones televisivas que realizaba, provocando que renunciara al ciclo de América “Incorrectas” porque no le gustaban sus comentarios allí.

Si bien varios compañeros notaron situaciones extrañas que ocurrían en la relación entre Prandi y Contardi, ella pudo escaparse de su casa en 2019 y de a poco comenzó a contar la pesadilla que vivió en su casa.

La modelo intentó durante mucho tiempo que la Justicia la escuchara, pero tardó cinco años en poder llevar a juicio a Contardi. Este miércoles 13 de agosto de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal agravado, con detención inmediata por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real por los hechos ocurridos en Escobar desde julio de 2015 a marzo de 2018.