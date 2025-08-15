Julieta Prandi: "Tener que atravesar el juicio me costó sangre, sudor y lágrimas"

La exmodelo habló con El Trece, al mismo tiempo que el Tribunal de Apelaciones denegó el pedido de domiciliaria para Claudio Contardi.

Julieta Prandi transita por horas más tranquilas, en comparación a los últimos años, luego de que la Justicia determine su expareja Claudio Contardi cumpla 19 años de prisión por abuso sexual . A pesar del veredicto anunciado el pasado miércoles, Prandi fue sorprendida cuando la defensa de Contardi pidió que su cliente tenga prisión domiciliaria.

“ Tengo mucha esperanza en que la Justicia no va a aceptar pedidos ridículos ”, dijo Julieta este jueves dijo en diálogo con Telenoche (El Trece). Sumado a esto esbozó a través de una conexión por videollamada: “Ahora plantean absurdos con tal de anular un juicio, el cual me costó sangre, sudor y lágrimas tener que atravesar”.

Más allá del pedido generado por la nueva defensa a cargo del doctor Fernando Sicilia pidiendo la libertad o prisión domiciliaria por medio de un habeas corpus, e l Tribunal de Apelaciones rechazó inmediatamente la solicitud dándole un revés judicial a Claudio Contardi y tranquilidad a Prandi.

Embed - "NO ES NO": JULIETA PRANDI HABLÓ EN TELENOCHE TRAS LA CONDENA A SU EXMARIDO CLAUDIO CONTARDI

La víctima contó el recorrido para tomar la decisión de hacer la denuncia: “No es no, adentro y fuera del matrimonio -remarcó-. Estar casada no quiere decir que te vas a convertir en un objeto que pueda ser usado como un envase”.

“Yo siento que las víctimas de violencia de género abrazaron esta causa como propia. Estoy tratando de que esto marque un precedente para que a otras no les sea tan difícil llegar a un juicio y encontrar justicia”, contó sobre su percepción.

Julieta Prandi apuntó contra el biógrafo de Milei por sus dichos

“Lo poco que leí me espantó. Me pareció un misógino y violento. Si son ciertas las causas que figuran, es un ser repudiable y abusivo”, dijo Prandi sobre los comentarios de Nicolás Márquez y agregó: “Meterse con cualquier víctima de violencia de género, desde la ignorancia total, la misoginia y el machismo, me provoca asco“.

Por otra parte, hizo referencia a la fuerte respuesta que tuvo su pareja Emanuel Ortega sobre los dichos del abogado y escritor: “No tiene que ver con lo romántico, sino con ser un hombre, buena persona y empático. Vos no podés leer una cosa así y no sentir desprecio por esa persona. Es repudiable por donde lo mires”.

Posteo eliminado-Márquez

Para cerrar su diálogo en forma de conclusión dijo: “Ahora, mi sueño es que (Contardi) cumpla los 19 años en prisión, que sea testigo y habitante del infierno, que fue lo que él me regaló casi 20 años”.