La picante respuesta de Emanuel Ortega al biógrafo de Milei: "Dan ganas de cagarlo bien a trompadas"

El artista le contestó a Nicolás Márquez, también abogado y escritor, que puso en duda la denuncia de su pareja, Julieta Prandi por violencia de género contra Claudio Contardi.

Julieta Prandi y su círculo íntimo viven horas convulsionadas tras haber conocido el veredicto de la justicia que determinó 19 años de prisión para su expareja Claudio Contardi tras una denuncia por abuso sexual agravado y violencia de género hecha por la conductora.

Luego de la noticia alentadora que recibió Prandi en medio del dolor que le tocó atravesar, Nicolás Márquez , un biógrafo del presidente de la Nación Javier Milei, salió a atacarla por la denuncia con fuertes comentarios a través de la red social X (ex Twitter). Al conocer la situación, su actual pareja Emanuel Ortega , la defendió a través de las redes sociales con un fuerte mensaje .

"Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega” , escribió Ortega en las historias de Instagram. Luego fue claro con su mensaje: “No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la justicia. Pero al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima ”.

Emanuel Ortega-Respuesta

Por otra parte Emanuel lanzó una fuerte advertencia contra quien apuntó contra Prandi, su pareja: "Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cagarlo a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga que decir me lo diga en la cara”.

Para cerrar escribió: “La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.

Qué decía el tweet eliminado de Márquez

Luego de tres audiencias judiciales, la Justicia determinó este miércoles que Claudio Contardi deberá pasar 19 años en prisión por abuso sexual agravado y violencia de género, luego de una denuncia que hizo su expareja Julieta Prandi. Una vez conocida la resolución de la justicia, que solicitó la detención inmediata y lo encarceló minutos después de conocer el veredicto, Nicolás Márquez, abogado, escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, se mostró en contra del fallo y cuestionó el accionar de la víctima.

"Julieta Prandi: no me agrada la farándula ni los escándalos de los “mediáticos”, pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse. No conozco ni tengo referencias personales de la actriz en cuestión y mucho menos conozco a quien ha sido el exmarido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas", comenzó escribiendo Márquez en un extenso comunicado publicado en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Posteo eliminado-Márquez

En su escrito reveló los motivos por los cuales cuestionó el proceso: "Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido “secuestrada” y abusada sexualmente durante años por su propio marido".

Luego profundizó encendiendo la polémica con Prandi: "Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente: ¿Cómo hizo para vivir por años bajo “secuestro” sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue “abusada” sino es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?".

"Sospecho mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentada en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue “testigo” presencial del “el secuestro” ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa", sumó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NickyMarquez1/status/1955666157001707841&partner=&hide_thread=false El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho y atacan con cuentas falsas, por haber cometido el "pecado" de poner en duda la verosimiltud de una denuncia sin testigo alguno en base a un supuesto episodio acontecido muchos años atrás me obligó a borrar el tuit:… — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) August 13, 2025

Para cerrar su texto escribió: "Conclusión: NO ME CIERRA NADA". Al ver el sinfín de comentarios que despertó la publicación con el paso de los minutos, Márquez eliminó la publicación y decidió hacer otro posteo para contar por qué lo eliminó.

"El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho y atacan con cuentas falsas, por haber cometido el "pecado" de poner en duda la verosimiltud de una denuncia sin testigo alguno en base a un supuesto episodio acontecido muchos años atrás me obligó a borrar el tuit: no tengo ganas de pasar el miércoles atendiendo decenas de boludos e ignorantes que agreden sin brindar un solo argumento y encima con perfiles de existencia física improbable. Bye", escribió en otro tweet.