Dan atención médica a los crianceros cada veranada y mostraron su trabajo en Río de Janeiro

De Chorriaca a Brasil, las agentes sanitarias y médicas neuquinas compartieron su experiencia atendiendo a 30 familias de la comunidad mapuche Kilapi.

La atención médica que reciben los crianceros durante la trashumancia llegó a Brasil. Los agentes sanitarios del Alto Neuquén participaron la semana pasada de un congreso internacional en el que compartieron su experiencia como asistentes de salud a unas 30 familias que trasladan cada veranada a sus animales a lo más alto de la cordillera, en una práctica ancestral agropecuaria.

Valeria Villamonte, agente sanitaria del lof mapuche Kilapi, explicó en una entrevista con LU5 cómo es el trabajo que realizan cada verano, y que le permitió viajar a Río de Janeiro, en Brasil, para participar de paneles de formación y también compartir una experiencia que es un ejemplo para otros agentes sanitarios de continente.

Las trabajadoras de salud de la Región Sanitaria del Alto Neuquén participaron del XVIII Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva que se llevó a cabo en Río de Janeiro, donde expusieron sobre las estrategias del Sistema Público de Salud para la atención de las familias crianceras que realizan la trashumancia, particularmente de la comunidad mapuche Kilapi.

Bajo el título “Relatos de Veranadas: La Trashumancia como modo de vida en la Patagonia Argentina”, las médicas generales Paloma Trebliner y Fiorenza Pugliese, la odontóloga Paula Acevedo y la agente sanitaria Valeria Villamonte disertaron en la Universidad del Estado de Río de Janeiro frente a trabajadores de salud y organizaciones sociales de toda Latinoamérica.

Valeria explicó que lleva 4 años y medio en este rol, pero la asistencia sanitaria comenzó, en realidad, en 2017, a pedido del lonko de la comunidad mapuche. "Es un agente sanitario que va a la veranada, va de puesto en puesto para asistir a unas 30 familias que viajan con sus animales a la zona más alta de la cordillera", detalló.

Las familias de la comunidad mapuche pasan la invernada en Chorriaca, pero suben las montañas para permitir que sus animales se alimentes de las pasturas más verdes de Rscos Negros, durante el verano. En esos meses, los agentes sanitarios de la provincia les llevan medicamento y atienden sus consultas más urgentes.

"Damos abastecimiento a toda la población que requiere medicación crónica por dos meses. Permanecemos cuatro días en la veranada. Vemos situaciones que emergen, temas urgentes y hacemos captación de pacientes que no acceden a centros de salud", explicó la especialista en la entrevista radial.

"Nos encontramos con familias que se movilizan todas completas, con hijos, nietos, y en muchos puestos hay personas solas, sobre todo mayores, que realizan este trabajo porque es su único ingreso, y el resto de la familia se quedan, agregó.

Su participación en el congreso de Brasil

En su presentación en Río de Janeiro, revelaron el trabajo que realizaron junto con Julieta Belén Chacoma (epidemióloga); Paula Gutiérrez (médica de familia); Miriam Kilapi (agente sanitaria); Mónica Viviana Kilapi (enfermera); y David Sebastián Meles (médico de familia) en la región de Hualcupén y Riscos Negros.

Con visitas a más de 30 familias que practican esta forma ancestral de producción agropecuaria en el interior neuquino, en febrero el equipo de salud interdisciplinario del Hospital Chos Malal y el Puesto Sanitario de Chorriaca brindó distintas atenciones desde un enfoque integral.

veranada Neuquén.jpg Claudio Espinoza

Así, este proyecto no sólo visibiliza la importancia de la trashumancia como práctica cultural y económica, sino que también invita a reflexionar sobre las dinámicas de trabajo en los sistemas de salud, promoviendo una perspectiva más inclusiva y respetuosa de las comunidades rurales y su entorno.

"Al pertenecer a una comunidad, nos parecía muy importante participar en este Congreso y hacer esta presentación para conocer una estrategia de salud que ya está siendo llevada adelante que se practica en comunidades mapuche y que intenta ser intercultural y decolonial", afirmó.