El tenso cruce en vivo entre Julieta Prandi y Analía Franchín

Un momento de tensión se vivió al aire durante el programa A la Barbarossa, cuando la panelista Analía Franchín le hizo una desafortunada pregunta a Julieta Prandi . La modelo se mostró indignada y retrucó "¿Quién se puso en mi lugar tantos años?".

La expareja de Prandi, Claudio Contardi, fue c ondenado a 19 años de cárcel en el juicio por abuso sexual y fue trasladado inmediatamente a la Alcaidía Departamental N°3 de La Plata . Sin embargo, el nuevo abogado defensor, Fernando Sicilia, presentó un recurso de habeas corpus solicitando la prisión domiciliaria por haber sido padre hace apenas dos meses.

En este contexto, Franchín le preguntó a la modelo: “Vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otra, creo que es muy difícil ponerse en el lugar de esa mamá con una beba de 20 días. En ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo con que le den la domiciliaria para paternar a esa nena? ”.

“Me cuesta responderte, Analía, porque siempre que te escucho, tu empatía para conmigo fue cero. Sos la única en esa mesa que me está pidiendo que me ponga en la piel de esa familia. ¿Quién se puso en mi lugar tantos años?”, respondió Prandi, evidentemente molesta por el planteo.

Pero la discusión no terminó ahí. “Me sorprende de verdad que tu único interés sea hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o que digas ‘pobre la nueva esposa’", argumentó. "No tengo por qué ponerme a pensar en esa familia. Pienso que este ser nefasto tuvo una bebita estratégicamente, solo para tener este recurso”, continuó Prandi.

“Yo conozco de quién estoy hablando, lo padecí 20 años. Te puedo decir que hasta eso está calculado en su vida. Tengo que ponerme a pensar en mí. Les agradezco la comunicación pero voy a dejar esto acá”, expresó.

En ese momento, Analía la interrumpió: “Te pido disculpas, yo estaba pensando en esa bebita, tenés toda la razón".

Prandi continuó firme en su postura y ante la disculpa de la panelista, respondió “Por favor te lo pido, pasé un infierno. Te puedo caer más o menos simpática, ¿en dónde me querés poner a pensar en esa bebita? No tengo nada contra esa nena”.

Tras conocerse la sentencia a Claudio Contardi, por reiterados abusos sexuales durante tres años, la modelo habló con la prensa y se mostró agradecida. "Siento que la justicia finalmente escuchó, no solo a mi sino a una sociedad. Agradezco en nombre de todas las víctimas de violencia de genero", expresó.

Por otro lado, manifestó que "No puede ser un infierno hacer una denuncia y someterse a infinidad de pericias. No hay nada que nos de garantías, espero que las condiciones para las víctimas también. Nos matan en el medio, hay muchos femicidios en el país".

"Hoy empiezo a vivir después del infierno que viví, es la segunda etapa de mi vida donde yo puedo elegir, salir a la calle sin mirar para todos lados o ver si me están siguiendo. Mis hijos están en crisis, están cayendo en la gravedad de los hechos", dijo entre lágrimas.

Luego, utilizó su cuenta de Instagram para hacer una publicación en referencia al calvario que le tocó vivir. “Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir pero no obtuvieron justicia y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron”, escribió en el posteo.