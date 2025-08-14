Bodega Familia Schroeder celebra el Día Internacional del Pinot Noir con propuestas en el Alto Valle

Del 18 al 24 de agosto habrá acciones en restaurantes y hoteles de Neuquén y Cipolletti para homenajear a la cepa emblema de la bodega.

Bodega Familia Schroeder presenta una semana especial por el día internacional del Pinot Noir

Desde el terroir privilegiado de San Patricio del Chañar , Bodega Familia Schroeder se ha consolidado como una referente en la producción de Pinot Noir . Con 45 hectáreas dedicadas a esta variedad y más de nueve etiquetas que la tienen como protagonista, la bodega celebrará este 18 de agosto el Día Internacional del Pinot Noir con una serie de experiencias en destacados puntos gastronómicos del Alto Valle.

El Pinot Noir es la cepa insignia de la bodega patagónica, que cultiva alrededor de 400.000 kilos de uva en San Patricio del Chañar , con una producción anual que supera los 2 millones de botellas. El clima frío, la altura y los suelos de la región favorecen la maduración óptima de esta variedad, que se caracteriza por su frescura y acidez natural.

Durante la Semana del Pinot Noir, del 18 al 24 de agosto, Bodega Familia Schroeder llevará sus vinos a diferentes restaurantes y hoteles de Neuquén y Cipolletti , ofreciendo maridajes, obsequios y menús especiales.

Bodega Familia Schroeder (1).jpg

Menús y experiencias por el día del Pinot Noir

Líneas Saurus en el restaurante Vive del Hilton Garden Inn

Del 18 al 24 de agosto, el restaurante Vive ofrecerá, en su servicio de cena, opciones que incluyen una copa de vinos de las líneas Saurus:

Entrada: empanada de trucha + Saurus Estate Pinot Noir ($6.900)

Principal: goulash de cordero con spaetzle de espinaca + Saurus Select Pinot Noir ($31.900)

Postre: tarta de sésamo con crema frangipane y chocolate blanco + Saurus Pinot Noir Rosé ($17.900) Dirección: Avenida Argentina 1200, Neuquén. IG: @hgineuquen

Sauros Pinot Rose

Restaurante Sureña

Hasta el domingo 24, por cada mesa que solicite una botella de Saurus Select Pinot Noir, se obsequiará una botella de Saurus Estate Pinot Noir. A partir de las 20 horas, en Gral. Manuel Belgrano 281, Neuquén. Tel: +54 9 2995 188744. IG: @restosuren.ar

Hotel Aura de Neuquén Tower

Durante la semana, quienes cenen solos podrán acceder a una copa de Saurus Estate Pinot Noir con descuento. Además, por cada botella de Saurus Select Pinot Noir, se entregará de regalo una Saurus Estate Pinot Noir. Dirección: Gral. Manuel Belgrano 174, Neuquén. IG: @aura_resto

Saurus Pinot Noir

Hotel del Comahue

Del 18 al 24 de agosto, en cenas de tres pasos, se ofrecerá una copa de cortesía de Saurus Estate Pinot Noir:

Entrada: empanada de cordero

Principal: trucha salmonada con chutney de rosa mosqueta y risotto cítrico

Postre: sabayón de oporto con compota de peras y praliné de avellanas Dirección: Avenida Argentina 377, Neuquén. IG: @hotelgrandbrizo.comahue

Saurus Pinot Noir (1)

Restaurante Pucará, Cipolletti

Del 20 al 23 de agosto, por cada botella de Saurus Select Pinot Noir, se obsequiará una Saurus Estate Pinot Noir. Disponible de miércoles a sábado desde las 20 horas, en Luis Toschi 221, Cipolletti. Reservas: 2995300496 / 299533902. IG: @restopucara

Vinoteca Casa de León

Del 19 al 24 de agosto se podrá disfrutar de una copa de bienvenida Saurus Pinot Noir con abreboca. El miércoles 20 habrá una Cena Maridaje de cuatro pasos junto a la sommelier Noelia Giampietri:

Abreboca: hummus de garbanzo (Saurus Estate Pinot Rosé)

Entrada: berenjena gratinada con tres quesos (Saurus Select Pinot Noir)

Principal: trucha patagónica al limón con papas a la crema (Saurus Barrel Fermented Pinot Noir)

Postre: cheesecake de frutos rojos (Rosa de los Vientos Rosé Nature) Dirección: Alderete 1607, Neuquén. IG: @casaleon.wines. Wapp: 299 605 9647

Rosa de los vientos

El portfolio de la bodega

Bodega Familia Schroeder ofrece las líneas Saurus Estate (siete varietales y un blend), Saurus Select (seis varietales y un blend), Barrel Fermented (cuatro varietales) y Familia Schroeder (dos blends y cuatro varietales).

Además de cuatro líneas de espumantes: Deseado, Rosa de los Vientos, H. Schroeder y Schroeder Brut Nature.