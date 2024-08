Seis razones para descubrir el Pinot Noir y 11 vinos para sorprenderse

Pocos vinos son tan parteaguas como el Pinot Noir. Para una mayoría de bebedores tintos, es un agua tinta que se parece más a un vino blanco, por lo que les parece un casi vino o vinito. Para otra parte de los bebedores, es el non plus ultra, el no va más de los vinos tintos por la cualidad y cantidad de sutilezas que propone.