Drama en Cumelén: le dieron el alta a la mujer que acumuló basura por años y ahora no tiene muebles

La Municipalidad de Neuquén había intervenido por segunda vez en dos años para limpiar el domicilio. Estaba repleto de basura y excremento de animales.

Continúa el drama el barrio Cumelén por la casa que se convirtió en un foco infeccioso.

La vecina del barrio Cumelén que había sido internada el pasado viernes fue dada de alta este miércoles. La habían encontrado en pésimas condiciones de vida: su casa estaba repleta de basura y cubierta de excremento de animales. Un video se difundió en redes sociales para visibilizar la situación con la que se encontró la jubilada al volver a su domicilio.

En el video se puede observar que la casa todavía estaba húmeda tras la limpieza que llevó adelante el personal municipal este miércoles. El vecino que filmó la situación mostró con indignación que los pocos muebles que la casa tiene actualmente fueron donados por la comunidad . "Si yo no le consigo las cosas, no tiene dónde sentarse la señora", reclamó.

El mismo miércoles, por la mañana, la Policía fue autorizada por la Justicia para allanar el domicilio tras reclamos de los vecinos. El lugar se había vuelto un verdadero foco infeccioso. Luego del operativo policial, la Municipalidad comenzó la limpieza.

Operativo - Acumulador - Roca y Gregorio Martinez 08 Claudio Espinoza

Con qué se encontró la Municipalidad en el operativo de limpieza

Al limpiar la vivienda, el personal municipal se encontró con 14 animales, que fueron rescatados y puestos en adopción. “Lamentablemente encontramos una gran acumulación de residuos de todo tipo. Los perros hacían sus necesidades dentro de las habitaciones, el comedor y la cocina. Vamos a tener que trabajar mucho para dejarla en condiciones, por si en algún momento la propietaria regresa”, había descripto el subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Cristian Haspert al momento del operativo del miércoles.

La mujer padece de síndrome de acumulación compulsiva y, según trascendió, no comprende la situación ni qué pasó con su casa o con los animales con los que convivía.

Sin embargo, en lo que parece haber sido un error de coordinación, la vecina fue dada de alta el mismo día que se hizo la limpieza y se encontró con su casa vacía y sin sus animales.

Operativo - Acumulador - Roca y Gregorio Martinez 01 Claudio Espinoza

Sobre la problemática de fondo, el funcionario remarcó: “Estamos hablando de personas que acumulan residuos como parte de una enfermedad. Para ellos no es un problema, es algo cotidiano, incluso tienen apego a esos residuos. En este caso encontramos desechos de animales, de personas, en baldes”.

Haspert reforzó que “el área de Salud Mental tiene que jugar un papel fundamental. No podemos volver dentro de un año y medio a hacer la misma limpieza. Hay tratamientos y se pueden prevenir estos casos”, reflexionó.

Dos intervenciones en dos años

Los problemas de acumulación comenzaron en la pandemia. En 2023, la Municipalidad también intervino en una situación similar en la misma casa. Allí se encontraron 50 animales y 20 centímetros acumulados de excremento adherido a los pisos.

En ese momento se supo que la jubilada gastaba todo su sueldo en alimentar a sus mascotas.

En ese entonces, fue el hijo de la mujer el que colaboró con la Policía y la Municipalidad para ingresar al domicilio. Al principio él limpiaba los desperdicios, pero luego se le fue de las manos. "Calculamos que esta situación tiene tres años de acumular basura y excremento. No se veía el piso", declaró Haspert en ese entonces.