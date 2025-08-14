Javier Milei lanzó la campaña bonaerense de La Libertad Avanza en La Plata con criticas a Axel Kicillof

El acto se realizó en el Club Atenas y reunió a candidatos de las ocho secciones electorales; el Presidente cerró el encuentro con un discurso dirigido a la militancia.

Javier Milei encabezó este martes en La Plata el acto de lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. El encuentro se realizó en el Club Atenas, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno bonaerense, y convocó a candidatos y dirigentes de las ocho secciones electorales.

“Qué lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas” , dijo Milei al iniciar su discurso. El mandatario agradeció a los postulantes y al principal armador del espacio en la provincia, Sebastián Pareja. También reiteró críticas al gobernador Axel Kicillof y al peronismo: “Cuatro décadas de populismo han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza. Debería ser punta de lanza de la riqueza nacional, pero fue transformada en un reducto de atraso, corrupción, clientelismo y miseria humana”.

El acto comenzó pasadas las 19 con la presentación de Pareja y las intervenciones de dirigentes y candidatos. Entre ellos, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, afirmó: “Menos impuestos es más trabajo. Hay que reformar el Estado y ordenar las cuentas. Nosotros ya lo hicimos en Tres de Febrero y lo queremos hacer en muchos lugares más”.

Maximiliano Bondarenko, candidato por la primera sección electoral y ex policía, pidió a los militantes “cuidar los votos” y sostuvo: “El 7 de septiembre siéntanse empoderados como si fueran un soldado de San Martín para cuidar ese voto, que nos va a sacar de esto”.

La nómina de oradores incluyó además a Natalia Blanco, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni. Bajo la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”, el espacio convocó a la militancia en un acto que reunió a referentes nacionales como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y dirigentes de Pro aliados a LLA.

Cristian Ritondo, en diálogo previo con la prensa, señaló: “Este es el acto de la alianza con LLA. Hoy se presentan todos los candidatos. Hay muchos del Pro. Pero a mí no me importa lo que gane el Pro, sino los bonaerenses”. Diego Santilli, por su parte, afirmó que la alianza responde a “lo que la sociedad nos pide” y que “no todos están de acuerdo con todo”. Montenegro, intendente de General Pueyrredón y candidato por la quinta sección, expresó que el objetivo es “terminar con el kirchnerismo en la provincia” y cuestionó la política de seguridad del gobierno provincial.

El lanzamiento se realizó en la misma semana en la que Milei visitó La Matanza para apoyar a sus candidatos y en medio del plazo final para la inscripción de listas nacionales de cara a las elecciones del 26 de octubre.