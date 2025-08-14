Quién es la exvedette que será candidata de Javier Milei

Karen Reichardt, figura de la televisión de los 90, se suma a la lista de La Libertad Avanza para competir en las legislativas.

A pocos días de que venza el plazo para presentar candidaturas, La Libertad Avanza definió parte de su estrategia electoral para los comicios nacionales . Entre las sorpresas, se confirmó el espacio del presidente Javier Milei que Karen Reichardt, reconocida actriz y exvedette de los años 90, integrará la boleta de diputados por la provincia de Buenos Aires junto a José Luis Espert. En paralelo, el economista Agustín Monteverde fue anunciado como primer candidato al Senado en la nómina encabezada por Patricia Bullrich.

Ambos nombres se suman a la propuesta oficialista con el objetivo de reforzar la presencia del espacio en el Congreso y respaldar la agenda política y económica impulsada por el presidente Javier Milei de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Reichardt saltó a la fama en la década del 90 gracias a su participación en producciones televisivas que marcaron una época, como Brigada Cola, Tachero nocturno y Despertar de pasiones. Su imagen, asociada a la sensualidad y la popularidad mediática, también quedó plasmada en la tapa de la revista Playboy en 1992, en una recordada producción fotográfica junto a María Fernanda Callejón.

image

Con el paso de los años, su carrera se diversificó hacia otros formatos y temáticas. Amante de los animales, emprendió un negocio de indumentaria para mascotas y más tarde debutó como conductora del ciclo Amores Perros, un programa dedicado al bienestar animal y la adopción responsable, emitido por la TV Pública los sábados al mediodía.

A los 56 años, la artista decide cambiar los escenarios y sets de televisión por el ámbito parlamentario, con la misión de representar a La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Su llegada a la política refuerza la tendencia de Milei de incorporar figuras del mundo mediático a su armado electoral.

image Karen Reichardt, la exvedette y candidata a diputada por La Libertad Avanza.

El otro nombre fuerte: Agustín Monteverde

En la misma presentación, el espacio oficialista confirmó que el economista Agustín Monteverde será el primer candidato al Senado por la provincia de Buenos Aires, acompañando a Patricia Bullrich en la boleta.

Monteverde es doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires, consejero académico en la Fundación Libertad y Progreso y docente de la Universidad del CEMA. Su trayectoria incluye consultorías para bancos y empresas, así como una amplia participación en medios de comunicación, donde expone su análisis y postura a favor de las políticas económicas libertarias.

image

La estrategia electoral

La inclusión de Reichardt y Monteverde en las listas responde a un doble objetivo: ampliar el espectro de perfiles que representan a La Libertad Avanza y capitalizar la popularidad o el prestigio profesional de sus candidatos. Mientras que Reichardt puede atraer la atención de votantes que la recuerdan por su etapa en la televisión, Monteverde aporta un perfil técnico alineado con las bases económicas del oficialismo.

Con las listas en proceso de cierre, Milei apuesta por un equipo que combina experiencia en la comunicación, llegada a distintos públicos y respaldo técnico en la gestión económica. La elección del 26 de octubre será clave para el Gobierno, que busca consolidar su presencia legislativa y avanzar con su agenda de reformas en ambas cámaras del Congreso.