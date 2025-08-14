El Gobierno pidió la detención del "señor del fentanilo" y amenazó con recusar al juez Kreplak

El magistrado respondió que el Poder Ejecutivo debe abstenerse de interferir en una causa penal en curso que busca determinar responsabilidades por las muertes.

El Gobierno nacional advirtió que pedirá la recusación del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, si no ordena la detención de Ariel García Furfaro, "el señor del fentanilo ", titular del laboratorio HLB Pharma Group S.A., vinculado a un lote de fentanilo contaminado que, según la acusación oficial, habría provocado más de 100 muertes.

La advertencia fue difundida a través de las redes de la Vocería Presidencial, en un comunicado en el que el Ejecutivo planteó un posible conflicto de intereses debido a que el magistrado es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El Poder Ejecutivo es querellante en la causa, junto a la Municipalidad de Rosario y un grupo empresario vinculado a la droguería Alfarma.

“Si en los próximos días el juez Kreplak no ordena la inmediata detención del dueño del laboratorio, el gobierno nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak”, sostiene el texto oficial.

En declaraciones a LA NACION, el juez respondió: “El Presidente tiene la obligación constitucional de abstenerse de interferir en la causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”.

Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 15, 2025

Antecedentes y medidas adoptadas

Según el comunicado del Ejecutivo, el laboratorio HLB Pharma no era inspeccionado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) desde febrero de 2020. La primera inspección en la actual gestión se realizó en febrero de 2025, dos meses después de que el ministro de Salud, Mario Lugones, asumiera el cargo.

De acuerdo con el Gobierno, esa inspección derivó en la inhabilitación del laboratorio Ramallo, perteneciente a HLB Pharma, y en la prohibición de su actividad productiva. También señaló que en marzo de este año la Anmat recomendó no utilizar, comercializar ni distribuir el producto cuestionado en todo el territorio nacional.

El Ejecutivo informó que impulsó investigaciones contra la firma por supuesta presentación de documentación falsa ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre) y por presunta evasión tributaria agravada.

En el comunicado, el Gobierno también afirmó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak son “principales clientes” de la empresa investigada.

La causa judicial continúa en el fuero federal de La Plata y busca determinar las responsabilidades penales por la producción y distribución del lote de fentanilo presuntamente contaminado.