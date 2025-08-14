Javier Milei mantuvo una reunión telefónica con Zelensky y fue invitado a visitar a Ucrania

El presidente habló de la actualidad política de Argentina con el mandatario ucraniano. Milei se ofreció a ser parte del acuerdo de paz con Rusia.

El presidente Javier Milei llevó tuvo una reunión telefónica con Volodimir Zelenski , mandatario de Ucrania , en el marco de las negociaciones con Rusia a más de tres años del comienzo de la guerra. Destacando los logros económicos, también la conversación fue sobre la situación actual del país de Europa Oriental.

A través de su cuenta de X , el ucraniano reveló que tuvo una "buena conversación" con Milei, quien se ofreció a ser una de las personas que llegue a un acuerdo de paz con Rusia. Por otro lado, indicó que hablaron sobre el plan económico de Argentina y la baja de la inflación.

"Hablamos sobre los logros económicos de Argentina, especialmente la desregulación y la superación de la inflación. Felicité a Javier por estos importantes resultado s", detalló Zelenski.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/1956034156632428910&partner=&hide_thread=false I had a good conversation with President of Argentina @JMilei.



Of course, we discussed the situation in diplomacy. I informed about recent contacts with partners and stressed that our position is absolutely clear: Ukraine needs a just peace and reliable security guarantees.… pic.twitter.com/Bd6upFfAUS — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) August 14, 2025

El mandatario ucrania también sostuvo que "las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto" y destacó la colaboración en "la tecnología, la economía, la industria agrícola". "Acordamos nuestros próximos contactos y estaré encantado de ver a Javier en Ucrania", sentenció Zelenski.

La última conversación oficial entre ambos fue en marzo, cuando dialogaron sobre "la relación bilateral y el proceso de paz entre Ucrania y Rusia", y Milei "agradeció la solidaridad expresada por Zelenski por la tragedia sucedida en Bahía Blanca".

Previo a estas conversaciones a distancia, se encontraron durante una reunión bilateral en el Foro de Davos 2025 en marzo de este año. Zelenski, por su parte, también estuvo en Buenos Aires para la asunción de Milei en diciembre de 2023.

En el mensaje a través de X (ex Twitter), el ucraniano destacó y agradeció la cooperación de Javier Milei en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, según manifestó y aseveró: "Junto con todos nuestros socios, trabajaremos para garantizar que todos los niños ucranianos regresen a casa lo antes posible".

Esta conversación telefónica se dio un día antes de la cumbre de Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, donde el presidente estadounidense busca discutir con su par ruso un posible fin a la guerra.

La amenaza de Trump a Putin si no termina la guerra con Ucrania: "Graves consecuencias"

Este miércoles, en las horas previas a la cumbre ruso-estadounidense prevista en una base militar de Anchorage, Alaska, el presidente Donald Trump amenazó a Vladimir Putin con que habrá "consecuencias muy graves" si Moscú no pone fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, no dio más detalles sobre su advertencia.

A su vez, el presidente de los Estados Unidos anunció que prevé una segunda reunión con Putin, poco después de la cumbre del viernes, pero con la participación del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Si la primera viene bien, tendremos una segunda reunión rápidamente; me gustaría tenerla casi inmediatamente. Y tendremos rápidamente una segunda reunión entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, si quieren que yo esté presente", reveló.

En tanto, Zelenski y sus colegas europeos instaron a Trump a presionar por un alto al fuego durante su encuentro con Putin.

La intensificación de la ofensiva rusa y la ausencia de Zelenski en la cumbre prevista en la ciudad de Anchorage aumentaron los temores de que los presidentes de Estados Unidos y Rusia alcancen un acuerdo que obligue a Ucrania a hacer concesiones dolorosas.