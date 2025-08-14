Billeteras virtuales para ganarle a la inflación: cuál paga más en agosto 2025

En este informe, te contamos cuál billetera virtual ofrece el mejor rendimiento en agosto de 2025 .

Desde hace casi un lustro, se potenció el uso de las billeteras virtuales en la Argentina. Y lo cierto es que, en algunos casos, las ofertas que presentan las billeteras virtuales superan a las tasas otorgadas por los bancos a la hora de que el dinero rinda más. ¿Qué billetera virtual ofrece el mejor rendimiento en agosto de 2025 ?

Cabe destacar que las billeteras virtuales electrónicas son aplicaciones que se pueden descargar en los teléfonos móviles y permiten manejar el dinero digitalmente. Sólo es necesario bajar la aplicación al teléfono y no tiene costo. En la Argentina, las billeteras virtuales más utilizadas son Naranja X, Ualá, Mercado Pago y Personal Pay, entre otras.

Las billeteras virtuales que ofrecen mejores rendimientos a través de una mayor Tasa Nominal Anual (TNA) en agosto de 2025 son:

Fiwind : 35 por ciento (se aplica sólo hasta los 750 mil pesos).

: 35 por ciento (se aplica sólo hasta los 750 mil pesos). Naranja X : 29%, con un tope de $800.000.

: 29%, con un tope de $800.000. Brubank : 28%, hasta $750.000.

: 28%, hasta $750.000. Mercado Pago : 27,5%.

: 27,5%. Ualá: 27%, con un límite superior de $1.500.000.

En relación a Fiwind, cabe consignar que los intereses otorgados al usuario se acreditan sólo los días hábiles y con condiciones estrictas: el dinero debe estar disponible entre las 11 y las 14 del día hábil anterior para comenzar a generar intereses al día siguiente. Si se retira antes de ese horario, se pierde el rendimiento del día.

Cabe recordar que, para efectivizar una inversión en esta billetera electrónica, en primer lugar es preciso activar nuestra cuenta, si es que aún no la tenemos. Luego, una vez que ya ingresamos con nuestro usuario y nuestra contraseña, debemos verificar el importe de nuestro dinero disponible.

A continuación, brindamos un ejemplo práctico para saber cuánto rendirá nuestro dinero si se lo invierte en una billetera virtual (en este caso elegimos Mercado Pago). Una vez que ingresamos al simulador de MP -disponible en su sitio web oficial- debemos seguir los siguientes pasos:

En el menú que se despliega a la izquierda de la pantalla, tipear la cifra que deseemos invertir en Mercado Pago.

Luego, colocar el número de días asignado para nuestra inversión.

En el menú con fondo verde, a la derecha de la pantalla, Mercado Pago nos informará las ganancias diarias y anuales al final del plazo que estipulemos para nuestra inversión.

Así, si en agosto de 2025 invertimos 500 mil pesos en un plazo de 30 días –con una TNA del 27,5 por ciento- nuestra ganancia será de $11.426.

Es sabido que, tanto en 2024 como en 2025, se registró una baja significativa de las tasas de interés para las clásicas inversiones en plazos fijos en los bancos. Y no fueron pocos los ahorristas que decidieron volcarse a la modalidad de inversión en las billeteras electrónicas.

Recientemente, la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) estableció cuánto dinero se puede tener en una cuenta de una billetera virtual sin que el organismo tributario investigue el origen de los fondos. Las empresas deberán suministrar la información con el detalle de cada cuenta únicamente respecto de aquellas cuentas en las cuales los ingresos o egresos totales registrados en el período a informar y/o el saldo final mensual registrado al último día hábil del período mensual informado resulte igual o superior a $ 50.000.000 para personas humanas y $ 30.000.000 para personas jurídicas.