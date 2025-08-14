La conmoción en Allen tras la pérdida de dos hermanos queridos en horas trágicas

La familia no terminaba de hacer el duelo de uno de sus hijos cuando recibieron otro golpe devastador. La región despide al piloto y al ex futbolista.

La comunidad de Allen se encuentra consternada por el drama de la tradicional familia Luccioni , que perdió a dos de sus integrantes, hermanos muy queridos en la zona y ligados al deporte, en cuestión de horas por diferentes causas.

Tras el fallecimiento días atrás del piloto Nicolás Luccioni , quien brindó una heroica batalla a una enfermedad terminal, en las últimas horas la vida volvió a propinarle el más duro golpe a la misma familia con la muerte de Santi Luccioni en un trágico accidente . Lo llora el mundo del fútbol y la región entera.

La pesadilla no tiene fin para esta querida y tradicional familia a la que todo el mundo envía sus condolencias e intenta contener en este dramático y doloroso momento.

Embed

Respecto a Nicolás, se supo que había un pariente dispuesto a un trasplante de médula pero lamentablemente partió antes de este mundo y llenó de congoja a su entorno.

El mundo del automovilismo lo despidió con pesar a quien fuera un activo protagonista de las distintas competencias del rally regionaly un referente para ese deporte. Falleció en un centro de salud de Cipolletti.

El trágico accidente que agigantó la pesadilla de la familia

Tras el fallecimiento de Nico, el martes, en un fatal siniestro ocurrido en el acceso Oeste de la vecina ciudad a la altura del galpón "Patalano", por circunstancias que son materia de investigación, un vehículo Toyota Yaris al comando de "Santi" Luccioni terminó impactando contra un camión Scania.

Pese a la labor del personal y Facultativos del Hospital Ernesto Accame, y luego del traslado del infortunado joven a la vecina localidad de General Roca, se determinó su deceso.

Es, como quedó dicho, el segundo fallecimiento que enluta en cuestión de días a ésta familia de trabajo, reconocida y muy querida en Allen.

Despedida y dolor en las redes sociales

Es por eso que la comunidad allense y toda la región ruega por el descanso eterno de los fallecidos, así como también por el consuelo de sus familiares, ante tan irremediables pérdidas.

Embed

Aunque se desconocen las causas exactas del choque, y a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, horas más tarde falleció. Este lamentable suceso se produce en un contexto de profundo dolor para la familia Luccioni, quienes atraviesan una pérdida devastadora tras otra.

La comunidad y los conocidos de Santiago han expresado su pesar en las redes sociales, destacando la difícil situación que atraviesa la familia y enviando mensajes de apoyo y solidaridad.

Nico fue un gran jugador de fútbol y así lo recordaron varios de sus ex compañeros, incluso el popular club Unión de Allen que se hizo eco de la lamentable noticia en sus redes sociales.

Embed

¡Fuerzas, familia!