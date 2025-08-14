Mapuches fueron a la justicia y denunciaron el desalojo en Casa de Gobierno

El miércoles a la mañana, la Confederación Mapuche del Neuquén radicó una denuncia para que se investigue a los responsables del operativo policial y las implicancias políticas.

El abogado Lefaraxu Nahuel, desde la zona Xawvn Ko, presentó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal.

La Confederación Mapuche del Neuquén , junto a organismos de derechos humanos y gremios, presentó una denuncia penal contra el operativo policial del 20 de julio frente a Casa de Gobierno , donde cuatro comunidades reclamaban el reconocimiento de su personería jurídica.

La denuncia se da a pocos días del encuentro para restablecer el diálogo entre el gobierno provincial, junto a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Lefaraxu Nahuel, desde la zona Xawvn Ko, encabezó la presentación acompañado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), el CELS, y sindicatos como ADUNC y ATEN.

ON - Mapuches protestan en Gobernacion (12) Las cuatro comunidades mapuches reclamando la personería jurídica antes del desalojo del pasado 20 de julio. Omar Novoa

Las comunidades lof Kelv Kura, lof Ragilew Cárdenas, lof Fvta Xaven, lof Newen Kura están en la zona de Vaca Muerta (una en el parque eólico (Vientos Neuquinos), necesitan de la personería jurídica para poder iniciar el trámite de relevamiento territorial, algo que pese a tener derechos constitucionales, quedó caduco bajo la eliminación de la Ley 26.160 por parte del gobierno de Javier Milei.

Confederación Mapuche del Neuquén: querellante de la denuncia

“Denunciamos el operativo represivo de la policía del gobernador Figueroa contra comunidades que se manifestaban pacíficamente. No vamos a dejar pasar situaciones de violencia en Neuquén y vamos a defender el derecho a la protesta y la libertad de expresión y prensa, que hoy también están siendo cercenados”, sostuvo Nahuel.

La Confederación informó que se presentará como querellante, no solo contra los responsables del operativo, que son los actores de la cúpula de la Policía del Neuquén, sino también contra quienes dieron las órdenes “ilegales e ilegítimas” de reprimir.

Para los mapuches se trató de una represión, por la difusión de los videos; sin embargo, el gobierno le bajo el tono. Fue un desalojo con forcejeos, pero sin uso de disparos de balas de goma ni gases.

GOBIERNO MAPUCHES El gobierno provincial con el ministro Jorge Tobares y el subsecretario de Gobierno Jony Grandi en la mediación con la UNCo y los mapuches.

Pese a ello, la detención de dirigentes mapuches, mujeres y hasta menores de edad durante ese operativo tuvo un gran impacto político, que llegó hasta las esferas más visibles de lo mediático nacional. De manera previa, las partes ya había tenido reuniones, que no llegaron a un acuerdo, y la Confederación Mapuche d del Neuquén lo hizo saber tras la difusión de una foto del ministro de Gobierno Jorge Tobares, en el paraje Tratayén, momento en el que no pudieron llegar a tratar el tema de las personerías.

Según explicaron, ya aportaron pruebas y seguirán sumando material para dejar expuesta “la brutalidad e irracionalidad” del procedimiento, que calificaron de “totalmente innecesario”.

Nahuel indicó que el fiscal de Estado realizó una denuncia “injustificada y perversa” contra manifestantes, acusándolos de coacción y usurpación del espacio público. “Está más que probado que la manifestación fue pacífica y no se cortó el tránsito en ningún momento”, aseguró.

Consultado sobre si la denuncia podría afectar la mesa de mediación abierta en la Universidad, respondió que no. “Esto no es solo del pueblo mapuche; también fueron detenidos personal de ADUNC e integrantes del consejo superior de la universidad. La represión fue un intento de amedrentar a quienes se movilizan en Neuquén, por eso vamos a defender este derecho democrático”.

Mapuches y la mediación con la UNCo

Durante el encuentro en sede universitaria, las partes destacaron la importancia de retomar el diálogo para poder avanzar en los temas pendientes.

El gobierno provincial hizo entrega a cada una de las comunidades de una carpeta donde se detallan observaciones, constataciones, acreditaciones y demás acciones aún pendientes para la continuidad de cada trámite.

Jorge Tobares y Joni Grandi con mapuches Jorge Tobares junto a Juan Grandi y el excura Rubén Capitanio en la reunión con mapuches en Tratayén. Foto: Confederación Mapuche del Neuquén.

Por su parte, las comunidades mapuche hicieron lo propio adjuntando la documentación de los trámites efectuados para el registro de las personerías jurídicas y copias de las actas de reuniones mantenidas oportunamente.

Las partes acordaron que la universidad desempeñará un rol de observadora activa. Además, la UNCo aportará un equipo técnico para analizar la documentación.

Según acordaron, se reunirán nuevamente en la casa de altos estudios el próximo lunes 18 al mediodía. En dicha oportunidad las partes designarán sus representantes quienes serán los responsables de definir el cronograma de trabajo.