"Intentó violarme", la grave acusación contra el joven que fue hallado muerto en la casa de Cerati

El hombre decidió dar su testimonio y dio detalles sobre cómo era el joven, cuyos restos hallaron unos albañiles. La palabra del hermano del adolescente fallecido.

Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima, a unos metros de la casa donde vivió Gustavo Cerati , reavivó la investigación del caso. Ahora, un excompañero de escuela, dijo que el joven fallecido lo quiso violar en el baño del colegio. Qué se sabe de la grave acusación.

Adrián Farías, un trabajador de televisión, contó en las últimas horas que fue compañero de Diego y Cristian Graf en un colegio, y afirmó que el chico que estaba desaparecido desde 1984 - cuyos restos fueron hallados hace pocos meses - lo había querido violar en el baño del colegio.

Según consignó Infobae, Adrián se presentará este miércoles a las 11 ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 de Martín López Perrando pa ra dar una testimonial de lo que pasó en ese momento y para aportar datos de la personalidad de Fernández Lima.

"Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”, reveló el hombre que en el programa de América de Rolando Graña dijo sobre el chico desaparecido desde 1984.

La repercusión en las redes sociales

Tras sus dichos, las cataratas de críticas y los posteos tratándolo de mentiroso se sucedieron. @Argenpoirot publicó: “Graña llevo a un tipo que dijo que Diego Fernández era un violador de hombres, un chico de 16 años que estuvo 41 años desaparecido y estaba enterrado en la casa de Cristian Graf. Además de ser una falta de respeto, o casualidad, es el mismo tipo que iba a hablar de Maldonado”.

Otro posteo en “X” fue el de @intiraPOLO. Escribió junto a una foto con colores sepia: “Este Adrián Farías. Era de Córdoba y en una publicación del pasado dice que vino a Buenos Aires en marzo del 87. Nunca fue compañero de Cristian Graf ni de Diego Fernández. Es un mitómano, y lo peor es que el delincuente de Graña le da cámara para sus operetas”.

“Yo terminé el colegio en Córdoba en 1986. Entre 1982 y 1984 fui al colegio en donde conocí a Fernández Lima y Graf”, apuntó en su defensa a ese segundo posteo en redes donde se puso en jaque la verosimilitud de sus dichos a cámara el día anterior.

En ese contexto, este martes Farías dijo que se encargó de “conseguir todas las constancias” en las escuelas a las que fue, para echar por tierra “todas las cosas que dijeron en redes sociales” sobre él. “No entiendo cómo pensaron que podía estar mintiendo”, dijo.

Diego Fernández Lima Un excompañero del colegio de Diego Fernández Lima dijo que el joven "era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”.

El testimonio y una grave acusación

Adrián relató por primera vez a cámara un episodio que, según dijo, mantuvo oculto durante años y que recién pudo abordar en terapia tiempo después. Y explicó que conoció tanto a Fernández Lima como a Graf, hoy principal sospechoso del crimen del joven desaparecido hace 40 años, en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36.

“Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, recordó.

Sobre Graf, dijo que era “un chico tranquilo” y que lo apodaban “Jirafa” por su altura. No obstante, aclaró que no se trataban fuera del aula y que no mantenía amistad con ninguno de los dos. “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, remarcó.

En cambio, sobre Fernández Lima sostuvo que “era bastante problemático” y que en alguna ocasión, lo había visto pelearse con Cristian. Aseguró que esas discusiones no eran provocadas por Graf, sino que Diego “era uno de los picantes”.

“Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año del colegio, tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido en otro colegio, en ese año él volvió a repetir. En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”, relató.

La palabra del hermano de Diego Fernández Lima

Javier Fernández Lima, hermano de Diego, le respondió al hombre que dijo que la víctima había intentado abusar de él en el baño del colegio, y le pidió que se presente en la Justicia.

Javier Fernández Lima Javier Fernández Lima, hermano de Diego, el joven hallado muerto en la casa donde vivía Gustavo Cerati.

"Lo invito a que hable con la Fiscalía y que cuente lo que sabe. Todos tienen derecho a hablar", dijo es hermano del joven. Además, destacó el apoyo que recibió de los excompañeros de colegio de su hermano: "Es emocionante. Es muy lindo lo que están diciendo, se presentaron espontáneamente en la fiscalía, nadie les pidió nada".

Por el momento, este testimonio no forma parte del expediente judicial ya que Farías no fue convocado como testigo en la causa que lleva adelante el fiscal Martín López Perrando.