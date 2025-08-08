Billeteras virtuales: esta es la que paga más en agosto 2025 y te hace rendir más dinero

Las billeteras virtuales son uno de los instrumentos más elegidos para contener el dinero y generar rendimientos. Cuál es la más conveniente.

En un escenario atravesado por las fluctuaciones en el valor del dólar y el resurgimiento de la inflación, los ahorristas argentinos buscan alternativas para proteges e incrementar su dinero, aunque sin perder la disponibilidad de la liquidez. En este sentido, las billeteras virtuales constituyen una herramienta práctica y rentable de corto plazo: ya que brindan intereses diarios , operan de forma digital y es posible acceder a los pesos de manera inmediata.

Pese a las ventajas de las que disponen, la oferta del mercado es variada y cambia constantemente. Los aspectos que cambian pueden ser las tasas de interés que paga cada las plataformas, los topes máximos para generar intereses o las condiciones para operar. Todos esos ítems marcan diferencias en el rendimiento mensual de cada usuario.

Entre las billeteras digitales con cuentas remuneradas, la que ofrece la mayor Tasa Nominal Anual (TNA) en el séptimo mes del años es Fiwind, que da un 35%. El dato es que ese rendimiento se aplica solo hasta los $750.000. El listado se completa de la siguiente forma.

Naranja X : 29% TNA, con un tope de $800.000

: 29% TNA, con un tope de $800.000 Brubank : 28% TNA, con un tope de $750.000

: 28% TNA, con un tope de $750.000 Ualá: 27% TNA, con un tope de $1.500.000

Por otra parte, los Fondos Comunes de Inversión (FCI), que si bien no tienen límites máximos pero tiene rendimientos vque varìan de acuerdo con los movimientos del mercado, ofrecen los siguientes porcentajes:

Cocos Daruma Renta Mixta : 32% TNA

: 32% TNA Prex : 30% TNA

: 30% TNA Personay Pay : 29% TNA

: 29% TNA Lemon : 27,5% TNA

: 27,5% TNA Mercado Pago : 27,4% TNA

: 27,4% TNA LB Finanzas y Astropay: 26,3% TNA

Las características de Fiwind: alto rendimiento, pero con detalles

Fiwind lidera el ranking de las billeteras virtuales que ofrecen los rendimientos más altos, pero no sólo por exige mayor atención. Un dato a tener en cuenta es que acredita los intereses solo los días hábiles y bajo ciertas condiciones estrictas: el dinero debe estar disponible entre las 11:00 y las 14:00 del día hábil anterior para comenzar a generar intereses al día siguiente. Si se extrae antes de ese horario, no genera rendimiento ese día.

Este sistema demanda planificación y disciplina para optimizar los resultados. En este punto, es necesario considerar que para los usuarios que requieran disponibilidad absoluta del dinero, ese aspecto puede representar "una traba operativa".

Las ventajas y los riesgos de dejar los pesos en billeteras

Las principales ventajas de dejar los pesos en este tipo de herramientas virtuales tienen que ver con la "liquidez inmediata, la simplicidad operativa, la seguridad digital y la ausencia de burocracia bancaria".

En tanto, más allá de las bondades de operar con estos instrumentos, también existen riesgos, entre los que se cuentan "la rentabilidad puede no superar la inflación, el dinero queda expuesto a devaluaciones abruptas, los topes que obligan a diversificar fondos entre plataformas y las condiciones de acreditación pueden hacer perder días de intereses".

Billeteras virtuales: ¿Cuánto se puede ganar por mes con $500.000?

A modo de ejemplo, si se toma como punto de referencia un capital fijo de $500.000 contenido en la billetera virtual durante 30 días, los valores que se pueden alcanzar -sin impuestos ni aportes extra- son los siguientes:

Fiwind: $14.583

Naranja X : $13.333

Brubank: $11.667

Ualá: $11.250

FCIs : un promedio de $12.000

¿Es conveniente dejar los fondos en moneda nacional?

Según señalan los expertos, es recomendable considerar a las billeteras digitales como "refugios temporales" del dinero, no como inversiones de largo plazo. En ese sentido, destacan que son instrumentos útiles para quienes necesitan disponibilidad inmediata o piensan utilizar sus fondos pronto.