Escalofriante: una mujer mató a puñaladas a su hijo de 14 años mientras él la cuidaba

Fue la mujer quien llamó al padre para confesarle el brutal crimen. Los impactantes datos que revelaron la autopsia.

La ciudad de Río Cuarto, Córdoba atraviesa momentos de conmoción . Una mujer asesinó a su hijo de 14 años a puñaladas . El menor estaba en la casa con el fin de cuidar a su madre para que ella no se lastime a si misma.

El crimen ocurrió en una humilde casa en el Barrio Obrero de la ciudad cordobesa, donde vivía la mujer. El chico se llamaba Aaron Benjamín Alaniz y había cumplido 14 años en junio. Fuentes policiales revelaron que la mujer estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

“ Hubo alguna falla en el tratamiento o le faltó la medicación , porque el hijo se quedaba con ella para cuidarla por su patología”, comentaron fuentes consultadas por Infobae.

image Foto: El Puntal

También dijeron que por eso, el fiscal Pablo Jávega de la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, solicitó una pericia psiquiátrica para la María Juárez, de 47 años. Se cree que recién se hará la próxima semana.

Asimismo, se conoció que la mujer permanece detenida con custodia policial en el área de Salud Mental del Hospital San Antonio de Padua. También informaron que el fiscal requirió la historia clínica de la paciente que era atendida en el centro de salud regional de Río Cuarto.

Un llamado y una confesión del horror

Según trascendió, la mujer identificada como "María J.", fue quien avisó al padre de Aaron sobre lo sucedido: “Se comunicó con el marido y le dijo que tuvo un blanco y cuando volvió en sí el adolescente estaba todo ensangrentado en la casa”, dijeron.

El hombre fue de inmediato hasta la casa y allí se encontró con la escalofriante escena. Aaron estaba muerto y su mamá “tenía el cuchillo y estaba limpiando”, describieron la escena las fuentes consultadas por el medio nacional.

image

De inmediato, el hombre pidió a los vecinos que llamaran a la Policía. Una vez en el lugar, los efectivos se llevaron detenida a la sospechosa, mientras peritos hacían los primeros recorridos de la casa. En el lugar encontraron el cuchillo que tenía la mujer. Este se encuentra en custodia y será peritado para saber si fue efectivamente el arma del crimen.

El chico presentaba un corte profundo en el cuello. Ahora resta determinar si esa fue la herida mortal. “Investigamos si hubo un conflicto entre madre e hijo que derivó en el ataque o si hay una patología de base que movilizó a la madre a hacer esto”, indicó el fiscal Jávega en diálogo con ElDoce.tv sobre las dos líneas investigativas con las que instruye la causa por homicidio agravado por el vínculo.

Luego se conocería la patología de esquizofrenia con la que estaba diagnosticada la madre de Aaron, eso hasta que las pericias psiquiátricas determinen si comprendió la criminalidad de sus actos.

La palabra de uno de los vecinos

“Conozco a la familia hace mucho tiempo, una familia buena. Trabajé con ellos, me dieron changas, tanto el hombre como la mujer eran trabajadores”, dijo a Puntal Cesar Herrera, un vecino shockeado por lo sucedido.

“No lo puedo creer”, se sinceró y añadió: “Eran vecinos muy buenitos. Me dieron de todo; bolsones de ropa, plata, trabajo, hasta me dieron de comer alguna vez. La verdad todavía no lo creo”.