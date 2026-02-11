Lucas tenía 29 años y su crimen causó gran conmoción. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Un ex futbolista del ascenso fue asesinado en un brutal pelea callejera el fin de semana, y en las últimas horas - en medio de la investigación - se entregó el único sospechoso, que para sorpresa de todos era su hermano.

Lucas Pires tenía 29 años, jugó en el club Almirante Brown y murió tras una violenta pelea callejera en Rafael Castillo . El caso generó un fuerte impacto en el ambiente del ascenso y en el barrio donde ocurrió el ataque.

Las imágenes del enfrentamiento circularon con rapidez y dejaron en evidencia la brutalidad de la escena. Ahora, la causa avanza con la confesión del acusado y la recolección de pruebas que buscan reconstruir minuto a minuto lo sucedido.

futbolista2 Mataron a un exfutbolista en la calle: un video y la escalofriante confesión de su hermano.

En medio de la conmoción por el fatal hecho, su propio hermano quedó detenido como principal sospechoso. Al presentarse ante la Justicia, reconoció su participación en el hecho y aseguró: “No quise matarlo”.

La entrega y la confesión

Marcos Pires se presentó en la Fiscalía de Homicidios de La Matanza. Llegó acompañado por su defensa y se puso a disposición de la Justicia tras varios días de intensa búsqueda. Sobre él pesaba una orden de detención luego de no haberse presentado el lunes cuando fue citado.

la brutal confesión del hermano del futbolista del ascenso asesinado en Rafael Castillo

El fiscal Carlos Adrián Arribas lo indagó durante varias horas. Según fuentes judiciales, reconoció que existió una pelea con su hermano y que utilizó una botella rota durante el enfrentamiento. En su declaración sostuvo que actuó en medio de la discusión y que no tuvo intención de provocar la muerte.

De acuerdo con esa versión, la víctima habría tomado una piedra en el marco del altercado y el imputado respondió con el objeto cortante para defenderse. Los investigadores analizan ese planteo en función de las pruebas reunidas hasta el momento. La causa se encuentra caratulada como homicidio y la situación procesal del detenido se definirá en los próximos días.

Una pelea en plena calle y un trágico final

El ataque ocurrió el viernes en la intersección de Raulíes y Alagón, en Rafael Castillo. La discusión comenzó en la vía pública y escaló en cuestión de segundos. Las imágenes registradas por cámaras de seguridad muestran el momento en que uno de los involucrados hiere al otro con el filo de una botella rota.

La lesión resultó devastadora. El corte en el antebrazo derecho fue profundo y comprometió una arteria. La pérdida de sangre fue inmediata. Familiares y vecinos trasladaron de urgencia a Lucas al Hospital Presidente Néstor Kirchner, pero los médicos no lograron revertir el cuadro.

El deceso del ex futbolista generó consternación entre allegados y conocidos. En el entorno deportivo lo recordaron como un futbolista surgido del ascenso, con paso por Almirante Brown y otras instituciones de la zona.

La investigación y el cerco policial

Tras el crimen, el sospechoso se movió entre distintas viviendas para evitar ser localizado. Esa maniobra obligó a la Policía a desplegar varios allanamientos en el área. Participaron efectivos de la Comisaría Segunda Sur, personal de la DDI y agentes de Inteligencia Criminal.

fubolista

Los procedimientos no dieron resultados positivos en un primer momento. Sin embargo, el avance de la investigación y la difusión de los videos dejaron al acusado en una situación compleja. Finalmente, decidió presentarse de manera voluntaria en la fiscalía de San Justo.

La confesión representa un elemento central en el expediente, aunque los investigadores continúan analizando pruebas periciales, testimonios y registros fílmicos. La Justicia deberá determinar si existió intención homicida o si el hecho encuadra en otra figura penal.