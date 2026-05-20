Video: un futbolista chocó un auto, escapó y terminó estrellado en una estación de servicio

El delantero se negó al test de alcoholemia y fue trasladado al hospital con traumatismos múltiples y un corte en el rostro. Toda la secuencia quedó grabada.

El futbolista protagonizó una peligrosa corrida por la General Paz antes de impactar contra varios autos estacionados.

Un futbolista de la Primera Nacional quedó involucrado en una peligrosa secuencia de choques ocurrida durante la madrugada de este miércoles sobre la Avenida General Paz . .

El protagonista fue Jonathan Alessandro Berón , delantero de Tristán Suárez, quien manejaba un Ford Focus blanco y terminó impactando contra varios vehículos antes de ser trasladado al hospital.

El episodio comenzó cerca de las 4.20 en la zona de Vicente López, a la altura de la cancha de Club Atlético Platense . Según las primeras reconstrucciones, el automóvil conducido por Berón chocó inicialmente contra una auto y luego escapó del lugar por la General Paz.

Minutos después, la secuencia terminó dentro de una estación de servicio ubicada en la intersección de General Paz y De los Constituyentes, en el barrio porteño de Saavedra, mano hacia el Riachuelo. Allí impactó contra tres autos más.

Un futbolista chocó un auto en la General Paz

Cómo fue la secuencia de choques

Después del primer impacto registrado cerca de Platense, el Ford Focus continuó circulando por la General Paz a gran velocidad.

La situación se volvió todavía más peligrosa cuando el vehículo ingresó a una estación de servicio y terminó chocando contra otros tres autos que estaban estacionados dentro del predio: dos Ford Focus y una camioneta RAM.

Las imágenes posteriores mostraron el frente del auto completamente destruido y varios vehículos dañados en distintos sectores del playón.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad llegaron rápidamente al lugar y confirmaron que el conductor involucrado en el choque dentro de la estación era el mismo que había protagonizado el accidente previo en territorio bonaerense.

choque La secuencia sobre la General Paz comenzó tras un choque cerca de la cancha de Platense y terminó dentro de una estación de servicio.

La secuencia generó conmoción entre automovilistas y trabajadores de la estación de servicio por el nivel de violencia de los impactos.

El futbolista fue internado y sospechan que estaba borracho

Jonathan Berón, de 25 años y oriundo de Caseros, sufrió múltiples heridas producto de los choques. Personal del SAME lo asistió en el lugar y luego lo trasladó al Hospital Pirovano. Según trascendió, el delantero presentaba traumatismos múltiples y un corte en el rostro, motivo por el cual quedó internado.

La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, bajo la intervención del fiscal Federico Brandini.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el futbolista se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del hecho. Además, en un primer momento se negó a realizar el test de alcoholemia. De acuerdo con su explicación, no podía soplar debido a las lesiones que tenía en la boca tras los impactos.

Frente a esa situación, el auxiliar fiscal Matías Vila dispuso la extracción de sangre y orina en el hospital para determinar si había consumido alcohol antes de conducir. Los resultados de esos estudios serán fundamentales para definir la situación judicial del jugador.

Quién es Jonathan Berón

El delantero pertenece a Vélez Sarsfield y actualmente juega a préstamo en Tristán Suárez, equipo que disputa el torneo de la Primera Nacional. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Morón.

futbolista tristan El futbolista protagonizó una peligrosa corrida por la General Paz antes de impactar contra varios autos estacionados.

Berón llegó a Tristán Suárez a comienzos de este año después de su paso por Deportivo Morón. El domingo pasado había integrado el banco de suplentes en la victoria de su equipo frente a Quilmes Atlético Club por la fecha 14 de la Primera Nacional.

Mientras la investigación avanza, la Justicia ordenó el secuestro de la licencia de conducir y la inmovilización del vehículo involucrado en la peligrosa secuencia de choques.