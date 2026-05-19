Video: un tren chocó contra un camión y los vecinos saquearon la carga en pocos minutos

Se vivieron momentos de tensión por el agolpamiento de vecinos que se acercaron para llevarse toda la carga que había en las vías.

Apenas ocurrió el choque entre el tren y el camión, la carga de fue saqueada.

Un tren chocó este martes contra un camión en la localidad bonaerense de Pilar . Pese a la violencia del impacto no se registraron heridos, pero tras el accidente vecinos se acercaron al lugar y, en minutos saquearon la carga que había quedado desparramada.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Néstor Kirchner y las vías y generó demoras en el servicio ferroviario. Se vivieron momentos de tensión entre el shock del accidente y el agolpamiento de vecinos que se acercaron para llevarse toda la carga que había en las vías.

El hecho quedó grabado y el video se viralizó. Según se conoció, el accidente lo protagonizó el tren de la línea Línea San Martín que impactó contra la parte trasera de un Ford Cargo que llevaba pallets con botellas de agua. Según las primeras informaciones, la formación se dirigía hacia Retiro y estaba por llegar a la estación Pilar cuando se produjo el choque.

El accidente fue en el cruce de avenida Néstor Kirchner y las vías. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron heridos

El camión que transportaba agua embotellada era manejado por un joven de 23 años. Mientras que la locomotora 707 de la formación 4100 estaba al mando del motorman de 40 años.

Tras el choque, personal policial, ambulancias y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, confirmando que ambos conductores se encontraban fuera de peligro.

Si bien el impacto fue importante, tampoco hubo pasajeros heridos. Mientras trabajaban los peritos y los equipos de asistencia, el servicio funcionó con demoras.

También aparecieron varias personas para llevarse la mercadería desparramada, ya sea a mano o en carretillas, lo que generó altercados y forcejeos con la seguridad privada del vehículo.

La investigación quedó en manos del Juzgado Federal de Campana, Secretaría N°1, a cargo del juez Agustín Ocampo. La causa fue caratulada como “entorpecimiento del transporte público”.

Camion. vuelco. Saqueo

“La barrera no funcionaba, pero es normal en Pilar. ¿Sabes las denuncias que hice contra el municipio? No se hace nada. Fijate cómo ahora cortan el pasto porque están las cámaras y les tienen miedo para que no se vea el desastre", denunció un vecino a un móvil de La Nación +.

Robo piraña a un camión que transportaba aceite de oliva

En el mes de abril, un hecho similar ocurrió con un camión que transportaba aceite de oliva y volcó en la Ruta 40, a la altura de Luján de Cuyo, en Mendoza.

El hecho quedó grabado y en el video que circuló en los medios se puede ver a varias personas llevándose parte de la carga, compuesta por aceite de oliva de origen chileno que tenía como destino Brasil.

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El saqueo fue registrado por la influencer Julaa Greco, quien narró lo ocurrido en primera persona. “Volcó un camión y tenemos que ir a buscar. A ver qué hay”, comienza relatando, según se ve en la grabación. Luego, invita a un amigo ahí presente: “Dale, moco. Manoteá. No entiendo que es, pero vamos a agarrar”.

Luego, se observa en el video a mucha gente llevándose varias botellas de aceite. Finalmente, Greco irónicamente agradece a la provincia de Mendoza por los productos y filma a un hombre con más de diez cajas dispuestas en la parte de atrás de su camioneta.