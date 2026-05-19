Cuáles fueron los salarios que le pudieron ganar a la inflación en marzo

Se conocieron los últimos datos sobre la evolución de los sueldos registrado. Además el INDEC informó cuánto costó criar hijos en Argentina.

Los salarios del sector registrado de la economía siguieron cayendo en marzo, según indican los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El efecto licuación de la inflación, combinado con el techo de 2% promedio mensual a las negociaciones paritarias que impuso el gobierno llevan a cabo la tarea de pulir el poder de compra de los trabajadores.

No obstante. el deterioro no es igual para todos los sectores, según destaca el economista Santiago Casas, de la consultora Ecoanálisis. "Con la aceleración inflacionaria de marzo (3,4%), los salarios reales registrados volvieron a deteriorarse", señaló Casas a LM Neuquén.

El analista señaló que "el último dato mostró una suba nominal del 3% mensual, equivalente a una caída de 0,4 puntos porcentuale s en términos reales".

pago sueldos

En ese sentido, el economista señala que "detrás del promedio registrado hay una heterogeneidad muy marcada". "Los salarios públicos crecieron 5% mensual y recuperaron poder adquisitivo, pero los privados avanzaron apenas 2,1%", detalló.

Casas explicó que "la combinación de estancamiento en los sectores vinculados a la demanda interna —que concentran la mayor parte del empleo formal— y una inflación todavía elevada hizo que el salario real del sector privado registrado acumule siete meses consecutivos de caída, con una pérdida acumulada del 4,8% con respecto a agosto del año pasado".

El economista indicó que "por su parte, los salarios privados no registrados, que tienen un rezago de 5 meses, seguirían mostrando mejoras en términos reales y acumularían una suba de 32% interanual (octubre último dato)".

"Sin embargo, entre los analistas persisten dudas metodológicas sobre la construcción de este índice, que "ensuciaría" al índice general (+3,4% mensual)", advirtió Casas. Las dudas tienen que ver con las canastas de consumo que usa el INDEC para calcular la inflación, ya que están desactualizadas. Es de recordar que este año el ex titular del INDEC Marco Lavagna intentó actualizarlas y no se lo permitieron, ante lo cual renunció a su cargo.

Es más caro criar hijos

La canasta de crianza para menores subió con fuerza durante abril y se ubicó por encima de la inflación registrada durante el mes, la cual fue del 2,6%, según datos del INDEC.

CRIANZA NIÑOS





El grupo etario que más subió fue el de los adolescentes con un avance del 9,7% el mes pasado y un acumulado de 11,28% para el primer trimestre.