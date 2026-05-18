Un club de primera en crisis: no paga los salarios y sus jugadores analizarían llevar el caso a su gremio

Un club de la Primera División del fútbol argentino atraviesa un momento complejo con los salarios del club y, también, con empleados del club que realizaron medidas de fuerza.

Varios clubes del fútbol argentino atraviesan complicaciones en materia fiscal y orden institucional como San Lorenzo e Independiente de Avellaneda que pasan por un largo momento donde conviven con falta de dinero, inhibiciones en la FIFA, entre otras cuestiones que ponen en jaque también a su rendimiento deportivo.

En las últimas horas se puso en el centro de atención lo que sucede en una institución importante de la Primera División del fútbol argentino donde los jugadores ya sienten un malestar debido a que se atrasó en los pagos de los salarios y enfrenta también inhibiciones en la federación internacional.

La situación de Banfield parece alarmar a los jugadores que integran el plantel que lucha en la primera del fútbol doméstico. Es que según trascendió en las últimas horas los jugadores todavía no reciben el pago de dos meses de salario, aunque la dirigencia tendrá tiempo hasta el 20 de mayo para hacerlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HDBanfield/status/2055290609380851977&partner=&hide_thread=false ATENTO #Banfield | Hay PARO DE EMPLEADOS en el club por deuda salarial. Esto nos cuentan desde el Predio de Luis Guillón sobre la situación.



Estamos junto a los trabajadores de Banfield reclamando por los salarios de marzo y abril. Estamos a mediados de mayo y todavía… pic.twitter.com/88PNw4DHZm — Hablemos de Banfield (@HDBanfield) May 15, 2026

La compleja situación no es solo con los jugadores, sino que también con la federación con sede en Suiza debido a que tiene siete inhibiciones que podrían afectarle en la incorporación de refuerzos en el próximo mercado de pases. Para mejorar la situación, deberá saldar las deudas pendientes, como lo hizo en el cierre de la última ventana permitiéndole incorporar algunos jugadores.

Los trabajadores del predio también en una situación crítica

Los trabajadores del Campo de Deportes realizaron un paro de actividades el pasado jueves en reclamo por la falta de pago de los salarios correspondientes a marzo y abril. Un día más tarde, el viernes 16 de mayo, levantaron el paro luego de que la comisión directiva pague el 50% del sueldo mientras que tomaron compromiso a completar el resto durante la próxima semana.

“Estamos junto a los trabajadores de Banfield reclamando por los salarios de marzo y abril. Estamos a mediados de mayo y todavía no hay respuestas de la dirigencia”, dijo en un video Rodolfo Hernández, quien es empleado del club, y sumó: “Es muy duro saber que no tenés plata para el boleto y que hay que venir a prestar tareas voluntariamente sin poder llevar un plato de comida a tu casa”.

Se viene: con el morbo de la promoción, cuándo y dónde se juega la gran final entre River y Belgrano

El Torneo Apertura consagrará a su nuevo campeón el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en un compromiso decisivo que desborda morbo, mística y recuerdos imborrables. River y Belgrano chocarán en una final histórica que se mudará al imponente Estadio Mario Alberto Kempes. Para la escuadra de la Ribera cordobesa se tratará de la primera participación absoluta en una definición directa por una corona nacional de Primera División en sus 121 años de existencia.

La revancha de la promoción que derivó en el descenso de River

Por el lado del Millonario, la cita se presenta como la oportunidad ideal de tomarse una revancha simbólica ante el rival que marcó a fuego su historia contemporánea. La referencia ineludible al histórico duelo de la Promoción disputado en junio del año 2011, que sentenció el único descenso de la institución de Núñez, sobrevuela de manera inevitable en la previa del espectáculo.

Aquella gesta deportiva del Pirata volverá a ponerse sobre la mesa con el condimento especial de que el banco cordobés cuenta con protagonistas de aquella hazaña. El experimentado director técnico Ricardo Zielinski, su ayudante de campo Juan Carlos Olave y el talentoso mediocampista Franco Vázquez buscarán repetir la gloria. Los tres eslabones de la vieja guardia buscarán amargar nuevamente al gigante local en una tarde que promete ser inolvidable.

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Desde aquel fatídico empate 1 a 1 en el Monumental que decretó la pérdida de la categoría para la Banda, ambos clubes se vieron las caras en 14 oportunidades. El historial reciente favorece ampliamente al elenco de Núñez, con una estadística contundente que registra ocho triunfos millonarios, dos igualdades y apenas cuatro caídas frente a los de Alberdi. El único antecedente de eliminación directa en este período se remonta a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, cuando el cuadro porteño se impuso de manera agónica por 2 a 1 gracias a una aparición sobre la hora del atacante Facundo Colidio.

El último partido fue triunfo con goleada para River

El presente futbolístico del conjunto conducido tácticamente por el Chacho llega en un punto de marcada solidez tras haber goleado al Pirata por 3 a 0 el pasado 5 de abril. Si bien el contexto institucional y deportivo actual es diametralmente opuesto al drama vivido hace una década y media, la carga emocional se mantiene intacta para los hinchas. River sabe que tiene en sus manos la posibilidad concreta de volver a levantar un título dos años después de su última corona, tras la salida de Marcelo Gallardo y en un momento convulsionado.