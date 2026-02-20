Encontraron muerto en la cárcel al hombre que asesinó a su hijo de 8 años

Alejandro Ruffo fue encontrado sin vida en las últimas horas. Los detalles sobre el hallazgo. Natalia Ciak, madre de Joaquín, expresó su indignación.

Alejandro Ruffo, el hombre que mató a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora, fue encontrado muerto en su celda.

Alejandro Ruffo mató a Joaquín, su único hijo de 8 años hace seis meses , en uno de los crímenes más impactantes que registró el país en el ultimo tiempo. Este jueves fue encontrado muerto en la celda de la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero donde estaba preso.

Ruffo se encontraba cumpliendo prisión preventiva, acusado de homicidio agravado por el vínculo, alevosía y femicidio vinculado . Se encontraba alojado en la Unidad 34 , un neuropsiquiátrico de seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense destinado a reclusos con problemas de salud mental.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata abrió un expediente bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” y ordenó la realización de una autopsia.

Qué se sabe de la muerte de Alejandro Ruffo

Alejandro Ruffo fue encontrado muerto en la celda de la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero este jueves. Fuentes oficiales informaron que el personal del penal realizaba una recorrida de rutina cuando escuchó gritos provenientes del Pabellón N° 4.

joaquin-ruffo-tenia-8-anos-foto-gentileza-natalia-ciak-D7BVLVFOSVBRZLE7HJUQYPYG7M

Los internos pidieron auxilio porque Ruffo se habría colgado con una sábana. La sospecha es que el parricida ató un extremo a la ventana de la celda N° 85 para ahorcarse. Aunque sus compañeros cortaron la tela e intentaron reanimarlo, fue declarado muerto en el lugar. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.

El imputado estaba detenido desde el año pasado, bajo la carátula de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y con el fin de causar sufrimiento a su cónyuge”, luego de que asfixió a su hijo porque su esposa le había pedido el divorcio.

Ruffo ya había sido encontrado gravemente herido hace algunos meses, cuando intentó quitarse la vida tras cometer el crimen de su hijo, pero no lo logró y se recuperó semanas después en el Hospital Gandulfo, donde confesó el crimen y el móvil.

"Nada me devuelve a Joaqui"

Natalia Ciak, madre de Joaquín, expresó su indignación por la noticia de la muerte de su expareja. Y confirmó que se enteró de que Ruffo se quitó la vida en el penal de Melchor Romero a través de su abogado, pero descartó dar más declaraciones al respecto.

“Nada que decir. Nada me devuelve a Joaqui”, respondió ante la consulta de TN. Esto solo le recuerda que perdió a su único hijo, con quien asegura tenía una conexión especial. “Éramos luz. (Alejandro Ruffo) no se bancó saber que podíamos vivir sin él. No aguanté más su manipulación y mirá lo que hizo”, lamentó.

Joaquín Ruffo (1)

El 18 de diciembre, en diálogo con TN, Ciak remarcó que el crimen de Ruffo fue “consciente y premeditado”. “La peor traición no fue hacia mí. Fue hacía Joaquín”, dijo en ese momento.

Ruffo asesinó a su hijo Joaquín el 5 de agosto de 2025 en la mañana. Llevó a Natalia Ciak a tomar la combi que la llevaría al trabajo y regresó a su casa.

El hombre debía llevar a su nene al colegio, pero nunca lo hizo. En cambio, hizo varias publicaciones en redes sociales insultando a su ahora expareja. Luego, subió a la habitación de Joaquín y lo asfixió con una almohada.

Cuando Ciak llegó a la casa junto con la Policía, vio a su expareja ensangrentado en la sala y, al subir las escaleras, encontró el cuerpo de su hijo.