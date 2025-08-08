Bariloche se prepara para celebrar la 54° Fiesta Nacional de la Nieve

Del 14 al 17 de agosto la ciudad vivirá su encuentro con la música, la cultura y las raíces que la definen. Descubrí los artistas nacionales que se presentarán.

San Carlos de Bariloche se prepara para recibir una nueva edición de su fiesta más emblemática. Del 14 al 17 de agosto, se celebrará la 54° Fiesta Nacional de la Nieve , un evento que combina espectáculos gratuitos, competencias tradicionales, arte, gastronomía y el espíritu comunitario que define a la ciudad .

Con epicentro en el Centro Cívico y actividades distribuidas en múltiples espacios culturales, escenarios al aire libre y puntos turísticos icónicos, esta edición promete ser una experiencia inolvidable tanto para residentes como para visitantes. La nieve no será solo un paisaje: será la excusa perfecta para reencontrarse con las tradiciones que dan vida a Bariloche.

La programación comenzará el jueves 14 con el " Día Speed Unlimited ", dedicado al talento local. Bandas y músicos de Bariloche serán protagonistas de una jornada que celebra el arte que nace en la ciudad.

fiesta de la nieve bariloche

El viernes 15, el reconocido cantante Luciano Pereyra subirá al escenario presentado por Travel Rock, en una noche donde también se presentará el Ballet Folklórico Municipal Tolkeyen.

El sábado 16 será el turno de Thiago PZK, uno de los exponentes de la música urbana más populares del país, en una noche presentada por Patagonia IPA sin alcohol. El gran cierre será el domingo 17, con el show de La T y La M, una de las bandas más convocantes del momento, auspiciado por McDonald’s.

El secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero, destacó en declaraciones a LU5 que la organización vuelve a contar con el apoyo del sector privado para evitar gastos excesivos del Estado local. “Vamos a repetir el esquema del año pasado, donde los auspiciantes pagan los shows y la movilidad. Eso nos permite erogar lo menos posible de las arcas municipales”, aseguró.

fiesta de la nieve bariloche

Herrero también confirmó los cuatro sponsors principales de esta edición: McDonald’s, Travel Rock, Speed y Pepsi. “Como artista tenemos confirmado a La T y La M que nos van a ofrecer un show lleno de energía y alegría, ideal para esta fiesta”, agregó el funcionario.

Además, resaltó que se buscará retomar las raíces de la celebración: “Queremos volver a las tradiciones. La elección de la reina vuelve con 15 candidatas. Vamos a llevarlas a esquiar, a conocer el Cerro Otto, Isla Victoria. Todo para que realmente puedan divulgar lo que es Bariloche”.

fiesta de la nieve bariloche

Más allá del escenario: la tradición se vive en las calles

Además de los espectáculos musicales, la Fiesta Nacional de la Nieve contará con múltiples actividades que forman parte del acervo barilochense. Entre ellas, se destacan:

El Concurso de Hacheros y Hacheras , una competencia que pone en valor la destreza y el trabajo físico vinculados a la historia de la región.

La Carrera de Mozos y Destreza de Bartenders , organizada por UTHGRA, que reúne a trabajadores de la gastronomía local en un despliegue de velocidad, precisión y estilo.

El tradicional Concurso de Tortas , coordinado por el CET 25, Escuela de Hotelería y Gastronomía, en el Centro de Convenciones BEC.

La Bajada de Antorchas en el Cerro Catedral, uno de los momentos más emocionantes del evento, donde deporte y paisaje se combinan en una postal inolvidable.

También volverán propuestas que refuerzan la identidad comunitaria, como el Tejetón en el Puerto San Carlos —una maratón de tejido que une generaciones— y el Concurso del Pulóver y Desfile de Tejedoras, donde se reconoce el talento de artesanas de toda la región.

circuito chico bariloche

La elección de la Reina Nacional de la Nieve, elegida por voto popular, será otro de los momentos centrales de la fiesta. Las candidatas desfilarán luciendo prendas especialmente tejidas para la ocasión y formarán parte de distintas actividades a lo largo del evento.

Como cada año, la ciudad se transforma en un gran escenario colectivo donde el invierno se celebra con música, colores, historias y comunidad. Con entrada libre y gratuita, la Fiesta Nacional de la Nieve invita a vivir Bariloche con el corazón encendido.

Toda la programación puede consultarse en el sitio oficial: www.fiestanacionaldelanieve.ar