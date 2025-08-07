Buscaban marihuana y les dieron pétalos de rosa: persecución, choque y demorados

Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron demorados este martes en San Carlos de Bariloche luego de una caótica persecución policial que terminó con un choque y una caída a un zanjón . El episodio se desató tras una fallida compra de estupefacientes en pleno centro de la ciudad, que derivó en una agresión violenta y una huida a toda velocidad por varias calles.

De acuerdo a fuentes policiales, el incidente comenzó cuando los jóvenes pactaron un encuentro en la intersección de Onelli y 25 de Mayo para adquirir flores de cannabis. Sin embargo, fueron estafados : en lugar de marihuana, el supuesto vendedor les entregó pétalos de rosa.

Al advertir el engaño, los adolescentes comenzaron a agredirlo con golpes de puño y con armas blancas. La violenta escena fue registrada por testigos que inicialmente difundieron el hecho como un robo a mano armada, aunque más tarde se supo que se trataba de un ajuste de cuentas por la operación frustrada.

Tras la agresión, los menores se subieron a un Peugeot y emprendieron la fuga por las calles Otto Goedecke, Brown y Onelli. Continuaron su escape por 2 de Agosto hasta llegar a la intersección de Wiederhold y la Ruta 40, donde impactaron contra un Renault Scénic ocupado por una mujer y su hijo de 11 años. Ambos sufrieron golpes menores.

Finalmente, el vehículo de los jóvenes cayó a un zanjón y allí fueron demorados por efectivos de la Policía de Río Negro. Si bien protagonizaron una secuencia cargada de hechos ilícitos, el único cargo que se les imputa hasta el momento es resistencia a la autoridad, por haber intentado eludir la detención durante la persecución.

Secuestraron droga, armas y municiones en allanamientos por robos en Neuquén

Este jueves, la Policía logró secuestrar droga y una gran cantidad de armas y municiones en una serie de allanamientos dispuestos por robos. Hubo tres personas demoradas, que ahora quedaron vinculados a una investigación por hechos de inseguridad sufridos por comerciantes del oeste.

El coordinador operativo de la Zona Oeste, comisario inspector Rubén Butrón, informó en diálogos radiales este jueves que en total fueron cuatro los allanamientos que se realizaron en el barrio San Lorenzo e Independencia. Tres de ellos están vinculados entre sí a una serie de hechos cometidos en la capital neuquina, mientras que el cuarto corresponde a otra causa.

Justamente sobre este último, que tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Matheu del barrio San Lorenzo Norte, Butrón indicó que la orden llegó por exhorto desde la Justicia de Cinco Saltos, Río Negro. Allí se buscaba a una persona vinculada a una causa por robo.

En colaboración con la Policía de Río Negro, los pesquisas de la Comisaría 16 requisaron la vivienda y lograron dar con el sospechoso, además de secuestrar un arma de fuego tipo pistolón y tres celulares.

allanamientos policia (1)

En tanto, los demás allanamientos fueron el resultado de una investigación de dos meses que realizó la Brigada de la 16, en relación a varios robos violentos sufridos por comerciantes de la zona de calle Godoy, en el oeste neuquino. A partir de los testimonios recibidos y algunos análisis de registros fílmicos de cámaras del sector, se pudo establecer quiénes serían los sospechosos, de manera que se llegó a otros dos domicilios del barrio San Lorenzo y un tercero en el barrio Independencia.

Como resultado de estas tres diligencias, se pudo demorar a tres hombres mayores de edad y secuestrar varios elementos: cocaína y marihuana -en algunos casos fraccionada, por lo que se investiga si además funcionaba un kiosco narco en esas viviendas-, prendas de vestir presuntamente utilizadas por los protagonistas de los robos y una gran cantidad de armas y cartuchería.

"Si bien esperábamos encontrar armas, no esperábamos en esta cantidad, tanto armas como municiones", destacó Butrón.