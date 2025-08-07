Secuestraron droga, gran cantidad de armas y municiones en allanamientos por robos

Uno de los allanamientos fue ordenado por la Justicia de Río Negro. Se investiga si además los sospechosos están vinculados al microtráfico en la región.

La Policía logró secuestrar droga y una gran cantidad de armas y municiones en una serie de allanamientos dispuestos por robos. Hubo tres personas demoradas, que ahora quedaron vinculados a una investigación por hechos de inseguridad sufridos por comerciantes del oeste.

El coordinador operativo de la Zona Oeste, comisario inspector Rubén Butrón, informó en diálogos radiales este jueves que en total fueron cuatro los allanamientos que se realizaron en el barrio San Lorenzo e Independencia. Tres de ellos están vinculados entre sí a una serie de hechos cometidos en la capital neuquina, mientras que el cuarto corresponde a otra causa.

Justamente sobre este último, que tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Matheu del barrio San Lorenzo Norte, Butrón indicó que la orden llegó por exhorto desde la Justicia de Cinco Saltos, Río Negro. Allí se buscaba a una persona vinculada a una causa por robo.

En colaboración con la Policía de Río Negro, los pesquisas de la Comisaría 16 requisaron la vivienda y lograron dar con el sospechoso, además de secuestrar un arma de fuego tipo pistolón y tres celulares.

allanamientos policia (2)

En tanto, los demás allanamientos fueron el resultado de una investigación de dos meses que realizó la Brigada de la 16, en relación a varios robos violentos sufridos por comerciantes de la zona de calle Godoy, en el oeste neuquino. A partir de los testimonios recibidos y algunos análisis de registros fílmicos de cámaras del sector, se pudo establecer quiénes serían los sospechosos, de manera que se llegó a otros dos domicilios del barrio San Lorenzo y un tercero en el barrio Independencia.

Como resultado de estas tres diligencias, se pudo demorar a tres hombres mayores de edad y secuestrar varios elementos: cocaína y marihuana -en algunos casos fraccionada, por lo que se investiga si además funcionaba un kiosco narco en esas viviendas-, prendas de vestir presuntamente utilizadas por los protagonistas de los robos y una gran cantidad de armas y cartuchería.

"Si bien esperábamos encontrar armas, no esperábamos en esta cantidad, tanto armas como municiones", destacó Butrón.

allanamientos policia

En total, en el domicilio de Independencia, se incautaron un arma de fuego 9mm con su cartucho, otros 15 cartuchos, 112 municiones de 9 mm, 346 cartuchos 22mm, otra arma 9mm con cartucho y un arma calibre 22 largo. El jefe policial destacó que se presume que estas armas eran utilizadas en los robos, aunque se investiga también la posibilidad de que hayan sido "facilitadas a otros delincuentes" para otros ilícitos.

En principios, no se pudo dar con pertenencias de las víctimas.

Por último, también fue secuestrado un auto modelo Toyota Corolla, que al ser verificado se conoció que presentaba un pedido de secuestro por robo desde julio, emitido por la Justicia de Cipolletti.

Las tres personas fueron notificadas de la investigación en su contra, que continuará en marcha hasta determinar si con la prueba recabada se puede avanzar a una acusación formal.

En el operativo participó también personal del grupo UESPO para la irrupción, mientras que la Dirección de Seguridad Metropolitana brindó cobertura externa. Además, colaboró personal de las Oficinas de Investigaciones de las Comisarías 46, 17 y Segunda.