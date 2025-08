Un juez se niega a aplicar la ley de reiterancia y salva de la cárcel a un hombre dos veces acusado por drogas

En este contexto, el fiscal jefe, Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Surá, aseguraron que se trata de un ejemplo claro de reiterancia delictiva, ya que tan solo dos meses después de ser acusado el imputado cometió el mismo delito.

El lugar en el que hallaron los estupefacientes, durante un allanamiento, es el mismo en el que fue descubierto y por el cual le formularon cargos por primera vez. Según los fiscales, este hallazgo confirma que en el domicilio del imputado, una construcción irregular en el barrio Gobernadores Neuquinos, funciona un punto de venta de drogas.

cocaina El acusado ya había sido encontrado con drogas en mayo.

"El juez dijo que el artículo de reiterancia no es de aplicación automática, y que si no se encuentran reunidos los riesgos procesales de entorpecimiento probatorio o de peligro de fuga, no procede la presión preventiva aunque haya una nueva formulación de cargos", explicó Ávila.

Esta decisión fue fuertemente cuestionada, ya que el acusado fue encontrado con 35 gramos de cocaína, seis teléfonos celulares y más de 350 mil pesos. Entre sus pertenencias, también contaba con 13 mil pesos en moneda chilena.

Además, el fiscal aseguró que "esa decisión la tomó pese a que se acreditó desde el Ministerio Público Fiscal que luego de la primera formulación de cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización realizada el 14 de mayo último, esta misma persona reiteró la misma conducta, en el mismo lugar que es una construcción ilegal y tan solo dos meses y medio después de la primera acusación".

¿Qué contempla la ley de reiterancia?

La ley fue sancionada el pasado 3 de julio. La normativa permite solicitar la prisión preventiva cuando una persona acumula causas abiertas con formulación de cargos, inclusive si aún no cuenta con una condena firme. Según establece “para decidir si concurre la causal de reiterancia delictiva, se debe considerar si, además de la causa que motiva el procedimiento, existe sobre el imputado otra u otras abiertas, aunque no haya recaído condena firme, siempre que se hayan formulado cargos en los términos del artículo 133 del presente Código”.

prisión perpetua.jpg La ley contempla prisión preventiva en casos de reiterancia delictiva.

Anteriormente, eran tres las causas por las cuales se podía solicitar que una persona sea detenida de forma preventiva: el peligro de fuga, el entorpecimiento de la investigación y la existencia de riesgo para la integridad de la víctima o de su familia. A partir de la sanción de la nueva ley, se suma el causal fundado en la repetición de delitos que se encuentran en vías de ser juzgados.

Aunque la ley ya se encuentra vigente y a pesar del pedido de la fiscalía, el juez Bagnat dispuso mantener las medidas mínimas, como la obligación de presentarse en comisaría y no hablar con vecinos sobre el caso.

En el día de ayer, la ley de reiterancia fue aplicada por primera vez desde su sanción, en el caso de robo de un comercio en la ciudad de Neuquén.