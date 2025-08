Así destrozaron dos locales para robar: quedaron detenidos tras aplicarse por primera vez la ley de reiterancia

Según informaron, alrededor de las 3, efectivos de Comisaría Primera fueron alertados de la presencia de dos sospechosos que habían sido vistos intentando violentar el ingreso de los locales comerciales ubicados sobre la Diagonal 9 de Julio. Uno de ellos portaba una mochila negra y no se lograban divisar mayores características de los sujetos por ser de noche.

De igual manera, los uniformados comenzaron un patrullaje preventivo por la zona señalada en busca de los sospechosos y, a los pocos minutos, dio justamente con dos hombres que coincidían con la descripción, quienes caminaban por calle Brown.

Comisaría 1 - Comisaria Primera Los dos policías acusados por el hecho prestaban servicios en la Comisaría Primera.

Los policías no tuvieron tiempo a decidir interceptarlos, ya que en cuanto notaron la presencia del patrullero, los hombres echaron a correr, arrojando en simultáneo un objeto al suelo, que los efectivos pronto pudieron corroborar se trataba de una notebook, dinero y otros objetos. Afortunadamente, no hizo falta correrlos demasiado, ya que a los pocos metros lograron aprehenderlos.

Mientras se intentaba identificarlos y dar aviso a la Justicia de su demora, los efectivos fueron alertados del llamado de una comerciante por un robo consumado minutos antes, justamente en un local ubicado sobre Diagonal 9 de Julio. La mujer había acudido tras la activación de la alarma de seguridad y, al arribar, había constatado daños en la puerta de ingreso y el faltante de una notebook, 10 mil pesos en efectivo y otros elementos, que casualmente coincidían con los que los demorados habían intentado -sin éxito- descartar en su huida.

Por este motivo, ambos demorados fueron trasladados a Comisaría Primera, donde quedaron detenidos para ser llevados a una formulación de cargos. Asimismo, se efectuó una inspección ocular en el comercio robado y se restituyeron los elementos robados a su propietaria tras la realización de la denuncia, por orden de la Justicia.

A pesar de haber recuperado todo y agobiada por la escasa venta, la dueña recalcó que el costo del arreglo del vidrio destruido le significa aún más gasto que si hubiera tenido que reponer la computadora que le robaron y pudo recuperar.

Además, expresó su hartazgo y el de otros comerciantes ante la ola de inseguridad que se está viviendo. "La indignación es que la zona parece que está liberada, necesitamos más policías patrullando", manifestó Nadia y agregó que los que hay no dan abasto: "Necesitamos más móviles: rompen autos, entran a los edificios, te rompen los vidrios y los platos rotos, más que no hay ventas, los pagamos nosotros".

Quedaron en prisión preventiva gracias a la ley de Reiterancia

Este jueves en una audiencia, la fiscal del caso Soledad Rangone y el asistente letrado de la unidad fiscal de Robos y Hurtos, Luciano Vidal, formularon cargos a los dos hombres, identificados por sus iniciales como "J.A.B." y "L.A.B.", quienes quedaron acusados como coautores del delito de robo simple por el robo al comercio de Diagonal 9 de Julio.

Luego, Vidal y Rangone avanzaron en otras formulaciones de cargos por delitos contra la propiedad concretados con la misma modalidad, que estaban pendientes respecto de ambos imputados, y que no se habían podido concretar debido a que no se han mantenido sujetos a los procesos en su contra; es decir, no se han presentado ante los requerimientos de la Justicia.

En este sentido, explicaron que "J.A.B." incluso había sido condenado ya en 2018 por delitos contra la propiedad y, con una pena de ejecución condicional de 3 años, posee antecedentes penales, por lo que cualquier nueva condena que se le imponga será de prisión efectiva. Por su parte, "L.A.B." cuenta con una investigación en curso que se encuentra en etapa de control de acusación.

Tras las formulaciones de cargos, que el juez de garantías Raúl Aufranc avaló, ambos representantes de la fiscalía pidieron que los imputados permanezcan en prisión preventiva por dos meses.

Reiterados robos con el mismo modus operandi

Argumentaron que en el caso se dan los riesgos procesales de no sometimiento al proceso, sobre todo a partir de que no tienen domicilio denunciado ni se han mantenido a derecho previamente; y de entorpecimiento de la investigación. Esto último porque sistemáticamente han suministrado domicilios para ser notificados que no se han podido verificar o en los que, incluso, viven familiares que, consultados por la fiscalía, han dado cuenta de que los imputados no viven allí.

En ese marco, Vidal y Rangone encuadraron las imputaciones en lo que establece la reciente reforma procesal del Código Procesal que aprobó la Legislatura Provincial, conocida como Ley de Reiterancia, que permite solicitar la aplicación de una prisión preventiva en casos en los que la persona investigada tenga otros procesos en su contra, con la instancia de la formulación de cargos cumplida.

La defensa de los imputados pidió al juez que declare inconstitucional la norma, por considerar que viola el principio de inocencia.

El juez Raúl Aufranc interpretó que la reiterancia debe ser analizada a la luz de cada caso, en el marco de los riesgos procesales de no sometimiento al proceso o de entorpecimiento de la investigación. En el caso concreto, analizó que en uno de los casos no se aplicaba, porque el imputado "J.A.B." no tenía causas en proceso –aunque sí una condena– y la reforma establece el requisito de contar con la formulación de cargos de manera previa.

Respecto de "L.A.B.", confirmó la constitucionalidad de la norma, y la encuadró en los riesgos procesales de no sometimiento al proceso y de peligro de entorpecimiento de la investigación, en función de dos aspectos del caso en particular: el interés del Estado, a través de la fiscalía, de poder avanzar en las investigaciones en marcha y de garantizar el sometimiento al proceso; y el temor fundado de la víctima del último hecho, a quien el imputado amenazó durante la detención.

De ese modo, Aufranc hizo lugar a la prisión preventiva solicitada por los representantes de la unidad fiscal de Robos y Hurtos, aunque por un plazo menor, de 15 días. Consideró que las detenciones permitirán avanzar con las investigaciones en marcha.