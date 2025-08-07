A cinco meses del allanamiento, acusaron a un hombre por manejar un kiosco narco

Las causas por microtráfico siguen acumulándose en la región y muchas de ellas ya llegaron a una condena.

Un hombre fue finalmente acusado por manejar un kiosco narco en su casa, la cual fue allanada por la Policía y Fiscalía en marzo pasado. Su pareja también se encuentra acusada por la participación en el microtráfico que se desarrollaba en ese lugar.

La acusación la realizó el asistente letrado Rodrigo Blanco durante una audiencia el día miércoles, en la que planteó que durante el allanamiento realizado en el barrio Nehuen Che el pasado 21 de marzo por pedido del Ministerio Público Fiscal y con la División Antinarcóticos de la Policía de Cutral Co, la droga fue encontrada en 27 envoltorios, que estaban en un sector en construcción en el patio, adentro de un ropero en una habitación y sobre una mesa de televisor, por un total de 109 gramos de cocaína y 27,8 de marihuana.

Durante el procedimiento, además, se encontraron “diferentes recortes de nylon, utilizados para el acondicionamiento de los envoltorios secuestrados, que fueron hallados en un mueble de la cocina, así como un trozo de cerámica partido con restos de cocaína, posiblemente como elemento en el que se efectuaba el corte de la sustancia, y un cuaderno con anotaciones vinculadas a la actividad ilícita desplegada en la vivienda”, precisó el asistente letrado. Había, por último, dinero en efectivo: 110 mil pesos que fueron incautados.

allana kiosco narco cutral.jpg

Asimismo, indicó que durante las tareas de observación de la vivienda en el contexto de la investigación, “se corroboraron múltiples movimientos sospechosos, de diversas personas que concurrieron al lugar, permanecían escaso tiempo y se producía el 'pasamanos', donde se retiraba del lugar manipulando pequeños envoltorios, lo que permitió calificar al domicilio como una boca de expendio en primer lugar”, indicó el asistente letrado.

Por todo esto, al propietario de la vivienda -identificado como "A.N.V"- se lo imputó como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Por otro lado, Blanco solicitó que durante un plazo de tres meses y mientras avanza la investigación, se le imponga la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse en la fiscalía una vez por semana, considerando que serían medidas cautelares suficientes.

fiscalia cutral co.jpg La fiscalía de Cutral Co encabezó la investigación por el violento hecho ocurrido en el taller mecánico.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Vanessa Macedo Font, avaló la formulación de cargos, así como también el pedido de medidas cautelares. El plazo para finalizar la investigación quedó establecido en tres meses.

La pareja de este hombre había sido acusada días atrás y el hombre no había comparecido, por lo que su formulación se realizó recién esta semana.

Desarticularon otro kiosco narco en Alto Godoy

La Policía y la Fiscalía continúan reafirmando su compromiso para dar fin al microtráfico en la región y días atrás, desarticularon otro kiosco narco, esta vez en el barrio Alto Godoy. Se allanaron dos viviendas desde las cuales operaba la banda.

Según informó la Policía, la investigación de la Dirección Antinarcóticos comenzó a partir de una denuncia anónima recibida en junio pasado a través de la aplicación "Neuquén Te Cuida", en la que señalaban a la vivienda allanada como un presunto kiosco narco.

A partir de esto, los pesquisas informaron estas sospechas a la unidad fiscal de Narcocriminalidad, que dispuso el inicio de una investigación. A partir de tareas de vigilancia, se confirmaron los movimientos compatibles con los de la venta de droga en la vivienda señalada, pero también se identificó un segundo domicilio que estaría vinculado a las actividades del primero.

kiosco narco alto godoy

Con toda la prueba recabada, se presentó el pedido de allanamiento para las dos casas, el cual fue autorizado y ejecutado el domingo 31 de julio.

Como resultado, se demoró a tres personas sospechosas (una sobre la cual recaía un pedido de captura por otra causa); se secuestraron 11 gramos de cocaína repartida en 22 envoltorios, lista y fraccionada para la venta; y casi 27 mil pesos en efectivo.

Además, se incautaron tres balanzas digitales, recortes de nylon, anotaciones de interés, un arma de fuego calibre .22 con 21 cartuchos y dos teléfonos celulares.