Este nombre desapareció en Argentina: no se registra hace más de 70 años

El origen y significado de este nombre puede ser el causante de que ya no se elija. Alguna vez fue popular, pero ya nadie inscribe a sus hijos con este nombre.

Es uno de los casos más llamativos porque no se inscribe en el país desde hace décadas.

En Argentina, la elección de nombres refleja las corrientes culturales y sociales de cada época. Al igual que ocurre con la moda o las expresiones cotidianas, ciertos nombres que alguna vez fueron comunes terminaron cayendo en desuso hasta desaparecer por completo.

Uno de los casos más llamativos es un nombre femenino que no se inscribe en el país desde hace más de siete décadas, y hoy suena ajeno para la mayoría.

Se trata del nombre Angustias , cuyo origen se remonta al latín angustia, que significa “aflicción” o “dolor profundo”. Está ligado a la devoción católica, en particular a Nuestra Señora de las Angustias , una advocación de la Virgen María que representa el sufrimiento de la madre al presenciar la pasión y muerte de Jesús.

Durante siglos, especialmente en familias profundamente creyentes, era habitual dar a los hijos nombres con fuerte carga espiritual, como una forma de rendir homenaje a figuras religiosas o transmitir valores asociados a la fe.

En el caso de Angustias, la elección implicaba no solo una referencia religiosa, sino también un simbolismo ligado a la aceptación del sacrificio y la fortaleza ante la adversidad. Esto lo convirtió en un nombre frecuente en comunidades donde la religiosidad era un pilar central de la vida familiar.

Del uso habitual al olvido total

bebe2.jpg Angustias, el nombre femenino cargado de simbolismo que dejó de utilizarse en Argentina hace más de siete décadas

A partir de mediados del siglo XX, la tendencia comenzó a cambiar. La sociedad argentina, al igual que muchas otras en el mundo occidental, empezó a inclinarse hacia nombres con significados más positivos, inspirados en la naturaleza, la libertad, la belleza o la fuerza personal. Los nombres que evocaban sufrimiento, resignación o tragedia fueron quedando al margen de las preferencias.

En el caso de Angustias, esta transición cultural fue definitiva. Los registros civiles no muestran nuevas inscripciones con ese nombre desde hace más de setenta años. Hoy, apenas quedan algunas personas mayores que lo llevan, y es probable que, con el paso del tiempo, desaparezca por completo de la vida cotidiana.

La desaparición de este nombre es un ejemplo de cómo los cambios sociales y culturales influyen directamente en las decisiones familiares. La carga simbólica de Angustias, vinculada al dolor, terminó siendo incompatible con una sociedad que comenzó a priorizar mensajes más optimistas para la identidad de las nuevas generaciones.

Un eco de otra época

Aunque resulte improbable que alguien decida llamar Angustias a una niña en la actualidad, el nombre sobrevive como un vestigio histórico y cultural. Representa una época en la que los nombres no solo identificaban, sino que también transmitían un relato y una herencia simbólica. En aquel entonces, llevar un nombre asociado al sufrimiento podía interpretarse como un acto de fortaleza, de conexión con la fe o de aceptación de la vida tal como era.

Hoy, sin embargo, predomina una visión distinta. La elección del nombre se concibe como una oportunidad para proyectar deseos y valores positivos hacia el futuro. Este cambio explica por qué Angustias, a pesar de su profunda raíz religiosa y su relevancia histórica, quedó relegado al pasado.

Más allá de su ausencia en los registros, Angustias sigue siendo una pieza del patrimonio cultural y lingüístico de Argentina.