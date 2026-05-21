País La Mañana FMI El FMI destrabó el desembolso por US$1.000 millones para la Argentina

El directorio avaló la segunda revisión técnica del programa y en el gobierno nacional aguardaban el ingreso de divisas en las próximas horas. + Agregar LM Neuquen en







El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por US$20.000 millones y de esta manera logró destrabar el desembolso correspondiente a US$1.000 milllones.

Desde el organismo multilateral subrayaron que “el impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario". Por ende, entienden que esto contribuyó "a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”.

No obstante, señalaron que "no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre". pero reconocieron que "se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN y reducir aún más los diferenciales soberanos”.