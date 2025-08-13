Se conoce el veredicto en el juicio de Julieta Prandi a su exmarido

Este miércoles a las 11 de la mañana se conocerá el veredicto contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prand i, por abuso sexual. La decisión estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

El fiscal que lleva adelante la acusación, Christian Fabio, pidió una condena de 20 años de prisión con inmediata detención . Mientras que la querella exige una condena de 50 años.

Contardi está en libertad , tras el rechazo de los jueces a la prisión preventiva. El exmarido de la modelo tiene prohibición de acercamiento a 300 metros y prohibición de salir del país.

En la última jornada de audiencia Julieta Prandi se descompensó y solicitó una consigna policial en su domicilio, además de ustodiarla a ella y a su familia.

Mientras que de no haber un veredicto absolutorio, el abogado de la modelo no solo apelará al tribunal de Casación, sino que elevará el reclamo ante la Corte Interamericana.

En tanto que, Claudio Nitzcaner, el defensor de Claudio Contardi, solicitó un “veredicto absolutorio” y pidió la pena mínima.

Claudio Contardi y Julieta Prandi

Pampita fue cuestionada por su opinión sobre el juicio de Julieta Prandi a su ex

Por estas horas, mientras Julieta Prandi espera en medio de mucha angustia la sentencia que la Justicia dará a conocer este miércoles sobre su exmarido Claudio Contardi, a quien denunció por violencia psicológica y abuso sexual, llamó poderosamente la atención la llamativa postura que adoptó Pampita al ser consultada por la situación de su colega.

Lo cierto es que la top model fue entrevistada por Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en las mañanas de América TV, donde le preguntaron justamente por la denuncia de su colega en la Justicia. Y llamativamente, Carolina prefirió no emitir opinión alguna, ni sobre el caso puntual ni sobre la situación en general de los casos violencia de género.

Pampita 1

Concretamente, Pampita se mostró serena sin dejar de lado su característica sonrisa, aún ante la consulta de un tema tan delicado, y al mismo tiempo completamente distante frente a la denuncia de Prandi contra el padre de sus dos hijos -Rocco y Mateo- por abuso sexual reiterado y violencia psicológica, entre otros delitos.

Así, ante la consulta concreta del cronista de Desayuno Americano, Pampita argumentó sus motivos para negarse a dar su opinión al respecto. "Son temas de los que no quiero hacer comentarios porque después aparezco en portales con temas que no me corresponden. No es mío. Prefiero no decir nada", señaló firme.

En tanto, tras reconocer no estar al tanto de la situación de Julieta, y aclarar que no tiene ningún problema con ella, Pampita se mantuvo firme en su postura. Fue allí que ante la pregunta de si espera que se haga justicia y se resuelva todo Carolina insistió en mantenerse neutral. "No quiero decir nada de este tema porque no quiero aparecer en portales de temas que no me corresponden", dejó en claro.

Tras volver al piso, el periodista Luis Bremer cuestionó a la actual conductora de Los 8 escalones: "Pampita es hábil declarante. Pero no estuvo bien. No le pido que sea sorora, ni que sea una militante feminista, pero el Chino Leunis fue muy empático y cercano, sin conocer la causa. Yo a Pampita la noté fría".

Asimismo, desde las redes sociales no tardaron en multiplicarse las críticas por su llamativa actitud frente al doloroso momento de Julieta Prandi.