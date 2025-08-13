Antes del veredicto, Julieta Prandi espera una "sentencia ejemplificadora" en el juicio contra su ex

El juicio contra Claudio Contardi llega a su etapa final tras tres audiencias en Zárate-Campana. Qué dijo la actriz horas previas a conocer la sentencia.

Este miércoles se conocerá la sentencia contra Claudio Contardi , exesposo de Julieta Prandi , acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con hechos reiterados.

Previo a su llegada al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana , se mostró en diálogo con A24 "con mucha ansiedad y con mucha angustia" e indicó que espera "que hayan reflexionado lo suficiente los jueces como para tomar una decisión y dar una sentencia ejemplificadora "

En este sentido, agregó que siente que será sentenciado con "unos 20 años o más" de prisión. A su vez, reveló que su actual pareja es quien la está acompañando en este proceso judicial.

Julieta Prandi

Por otro lado, su pareja Emmanuel Ortega, dio las gracias por el apoyo a Prandi y la difusión de este juicio. "Están mandando un mensaje a miles de mujeres que necesitan que este día cambie para bien las cosas".

Este caso, indicó el músico que este caso "es la oportunidad que tiene este país para dar vuelta la página y escribir una nueva". "Hay un montón de personas víctimas de violencia, no sólo de género, que están esperando sentirse un poco más protegidas y amparadas", agregó.

Qué se sabe sobre el juicio contra Claudio Contardi hasta el momento

El fiscal que lleva adelante la acusación, Christian Fabio, pidió una condena de 20 años de prisión con inmediata detención. Mientras que la querella exige una condena de 50 años.

Contardi está en libertad, tras el rechazo de los jueces a la prisión preventiva. El exmarido de la modelo tiene prohibición de acercamiento a 300 metros y prohibición de salir del país.

En la última jornada de audiencia Julieta Prandi se descompensó y solicitó una consigna policial en su domicilio, además de ustodiarla a ella y a su familia.

contardi y prandi.jpg

Mientras que de no haber un veredicto absolutorio, el abogado de la modelo no solo apelará al tribunal de Casación, sino que elevará el reclamo ante la Corte Interamericana.

¿Podría ir preso 50 años por violación el ex de Prandi?

El abogado Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando que representa a Julieta, solicitó en sus alegatos que Contardi sea condenado a 50 años de prisión por los hechos reiterados de abuso sexual agravado.

“No hay otra salida que una condena”, expresó el fiscal al señalar que durante el proceso “no queda margen de duda”. Pero lo cierto es que la decisión está en manos de la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2, Lucía Leiro, y de los jueces Daniel Répolo y Mariano Aguilar, que anunciarán el veredicto este miércoles por la mañana.

“Yo creo que la prueba fue tremenda, él no presentó nada, fue un desastre. Su única estrategia fue intentar evitar el juicio de todas las manera posibles y nada más, es muy probable que nadie haya querido salir a declarar a favor”, cuestionó el letrado.

Contardi tuvo su oportunidad de declarar y lo hizo durante casi una hora. "Nunca abusé de ella sin su consentimiento", fue su extraña frase para defenderse, en un supuesto fallido que no corrigió. "Nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida", insistió. "Yo estaba enamorado de Julieta, me casé enamorado, tuve dos hijos enamorado, los hijos son queridos por las dos partes", afirmó.