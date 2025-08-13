Condena contra el ex de Julieta Prandi: ¿Podría ir preso 50 años por violación?

Este miércoles se conocerá el veredicto de la Justicia. El empresario está denunciando de abusar sexualmente de su exesposa durante varios años.

Declararon peritos, la psicóloga y el psiquiatra, además de familiares, quienes dieron testimonio del deterioro físico y emocional de Prandi.

Este miércoles se conocerá el veredicto del juicio de Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado.

La decisión estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana y se dará a conocer a las 11 de la mañana.

El empresario gastronómico de 57 años está denunciando de abusar sexualmente de su exesposa, la modelo y conductora Julieta Prandi , entre 2015 y 2018, tras el nacimiento del segundo hijo de la pareja.

Las audiencias del juicio se llevaron a cabo el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, donde se contó con la declaración de peritos, la psicóloga y el psiquiatra de la denunciante, además de amigos y familiares, quienes dieron testimonio del deterioro físico y emocional de Prandi.

El único testigo presentado por Contardi fue el jefe de seguridad del barrio privado Septiembre, de Escobar, donde se habrían cometido las violaciones. Declaró que la modelo entraba y salía de su casa en remis o con su marido, recordó Clarín.

Julieta Prandi Portada

Qué condena podría recibir el exesposo de Julieta Prandi

En el marco del desarrollo del juicio, la semana pasada el fiscal Christian Fabio pidió la pena de 20 años para el ex marido de Prandi, mientras que el abogado Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando que representa al particular damnificado, solicitó en sus alegatos que Contardi sea condenado a 50 años de prisión por los hechos reiterados de abuso sexual agravado.

“No hay otra salida que una condena”, expresó el fiscal al señalar que durante el proceso “no queda margen de duda”. Pero lo cierto es que la decisión está en manos de la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2, Lucía Leiro, y de los jueces Daniel Répolo y Mariano Aguilar, que anunciarán el veredicto este miércoles por la mañana.

Baños, el abogado de Julieta, había solicitado la detención preventiva del acusado antes de dejar la sala de audiencia del primer día, pero el fiscal se opuso y el tribunal no la otorgó. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal pidió que de ser considerado culpable, el tribunal ordene la inmediata detención del empresario.

“Yo creo que la prueba fue tremenda, él no presentó nada, fue un desastre. Su única estrategia fue intentar evitar el juicio de todas las manera posibles y nada más, es muy probable que nadie haya querido salir a declarar a favor”, cuestionó el letrado.

La defensa insistió sobre la nulidad del juicio en sus alegatos, al considerar que Contardi no entendió las consecuencias de rechazar el juicio por jurados, algo que para la fiscalía y la querella fue resuelto en todas las instancias previas.

Claudio Contardi y Julieta Prandi

Lo cierto es que en este contexto, y más allá de la pena que pueda recibir, Contardi podría salir preso de la sala de audiencias. “Yo lo único que quiero es justicia, yo ya estuve muerta, no quiero estar muerta dos veces”, dijo Julieta en el final del juicio.

Contardi tuvo su oportunidad de declarar y lo hizo durante casi una hora. "Nunca abusé de ella sin su consentimiento", fue su extraña frase para defenderse, en un supuesto fallido que no corrigió. "Nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida", insistió. "Yo estaba enamorado de Julieta, me casé enamorado, tuve dos hijos enamorado, los hijos son queridos por las dos partes", afirmó.