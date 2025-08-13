La foto de Claudio Contardi condenado y detenido: dónde será alojado

El empresario recibió una pena de 19 años de cárcel por el delito de abuso sexual agravado, en el juicio de la causa que inició la denuncia de Julieta Prandi.

El empresario Claudio Contardi , condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi , quedará detenido en la Alcaidía Departamental de Campana y será fichado por el Servicio Penitenciario Federal.

El traslado del condenado ocurrió minutos después de que el Tribunal lo haya sentenciado a 19 años de cárcel por ser considerado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en Escobar desde julio de 2015 a marzo de 2018.

Fernando Sicilia, el nuevo abogado de Claudio Contardi, informó que va a pedir la libertad. El defensor fue solicitado por la familia luego de que el abogado Claudio Nitzcaner haya sido despedido por el propio condenado tras la sentencia.

contardi ex marido prandi

“No voy a responder nada porque no lo estoy representando más”, dijo ante la prensa Nitzcaner. Luego, minutos después se confirmó que el nuevo defensor de Contardi era Sicilia y que va a esperar a los fundamentos para apelar el fallo.

Allí solicitará su liberación y que den explicaciones de por qué no se dio lugar al pedido de juicio por jurado.

Dura condena a Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, por abuso sexual agravado: 19 años

La Justicia condenó este miércoles al empresario Claudio Contardi y exesposo de Julieta Prandi, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado a la pena de 19 años de prisión. Además se lo llevaron detenido de inmediato desde la sala de audiencia.

El exmarido de la modelo y conductora enfrentó el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, por abusar sexualmente de su exesposa, entre 2015 y 2018, tras el nacimiento del segundo hijo de la pareja.

La condena se conoció este miércoles, minutos antes de las 11.30 horas, después de tres audiencias en las que hubo declaraciones de peritos, la psicóloga y el psiquiatra de la denunciante, además de amigos y familiares, quienes dieron testimonio del deterioro físico y emocional de Prandi.

La fiscalía había reclamado 20 años de prisión, mientras que la querella había solicitado 50 años.

Durante el debate, Contardi tuvo su oportunidad de declarar y lo hizo durante casi una hora. "Nunca abusé de ella sin su consentimiento", fue su extraña frase para defenderse, en un supuesto fallido que no corrigió. "Yo estaba enamorado de Julieta, me casé enamorado, tuve dos hijos enamorado, los hijos son queridos por las dos partes", afirmó.

Julieta no estuvo presente en la lectura del fallo. Estaba acompañada de su abogado Fernando Burlando, y su actual pareja, Emanuel Ortega.

Al llegar a la la sala de audiencia, la esperaban sus padres, a quienes abrazó en medio de un desconsolado llanto. Luego se descompensó, por lo que requirió la asistencia de un médico con un botiquín de primeros auxilios, para atenderla.

La Justicia ordenó la inmediata detención de Contardi. La Policía le colocó las esposas, lo retiraron de la sala y será trasladado a la Unidad Penal 41 de Campana.