Neuquén La Mañana inflación El IPC en Neuquén se mantuvo en 2,1% en el mes de julio

La Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia dio a conocer el informe este miércoles. Es superior al IPC nacional. El número es similar al mes pasado.







Se conoció la inflación de julio en Neuquén

La inflación de julio en Neuquén fue del 2,1 por ciento, calcando el desempeño del mes anterior. La inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 21,4%, mientras que la variación interanual trepó al 45,4%.

El informe técnico publicado este miércoles por la Dirección Provincial de Estadística y Censos destaca que, si bien el nivel general muestra una moderación respecto a los picos de 2024, algunos sectores continúan registrando incrementos significativos que inciden directamente en el costo de vida.

Vivienda y transporte, los motores del aumento Entre las divisiones que más contribuyeron al alza del IPC en julio, se destacan Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con una suba mensual del 4,3% y una incidencia de 0,74 puntos porcentuales (p.p.) en el índice general. Este rubro lideró el impacto inflacionario del mes, impulsado principalmente por aumentos en alquileres, electricidad y gas natural por red. El alquiler de vivienda, en particular, mostró una variación mensual del 8%, acumulando un incremento interanual del 160,1%.