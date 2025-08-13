El clima en Neuquén

El IPC en Neuquén se mantuvo en 2,1% en el mes de julio

La Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia dio a conocer el informe este miércoles. Es superior al IPC nacional. El número es similar al mes pasado.

La inflación de julio en Neuquén fue del 2,1 por ciento, calcando el desempeño del mes anterior. La inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 21,4%, mientras que la variación interanual trepó al 45,4%.

El informe técnico publicado este miércoles por la Dirección Provincial de Estadística y Censos destaca que, si bien el nivel general muestra una moderación respecto a los picos de 2024, algunos sectores continúan registrando incrementos significativos que inciden directamente en el costo de vida.

Vivienda y transporte, los motores del aumento

Entre las divisiones que más contribuyeron al alza del IPC en julio, se destacan Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con una suba mensual del 4,3% y una incidencia de 0,74 puntos porcentuales (p.p.) en el índice general. Este rubro lideró el impacto inflacionario del mes, impulsado principalmente por aumentos en alquileres, electricidad y gas natural por red. El alquiler de vivienda, en particular, mostró una variación mensual del 8%, acumulando un incremento interanual del 160,1%.

El segundo rubro con mayor incidencia fue Transporte, que aumentó un 4,4% mensual y aportó 0,56 p.p. al IPC. Los principales responsables fueron los combustibles para vehículos y el transporte urbano, que continúan encareciéndose en un contexto de ajustes tarifarios y presión sobre los costos logísticos.

NOTICIA EN DESARROLLO

