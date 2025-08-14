¿Hay paro docente? La dura reacción de ATEN contra la seccional capital

La conducción de ATEN Provincial denunció que desde la capital "buscan provocar una ruptura" al interior del gremio.

La conducción de ATEN Provincial apuntó duramente contra la seccional capital, tras conocerse que este miércoles se llevó adelante una asamblea que convocó a un falso paro docente para el próximo jueves, sin el correspondiente aval a nivel provincial.

Los docentes de la capital neuquina, bajo la conducción de Angélica Lagunas, se reunieron en el gimnasio de la escuela N°2 y allí definieron la medida de fuerza para el próximo jueves 21 de agosto, en reclamo de mejoras salariales.

La medida, sin embargo, fue decidida por fuera de los mecanismos que el gremio docente debe adoptar a nivel provincial, de modo que recibió una contundente reacción por parte de la conducción liderada por Marcelo Guagliardo (Fany Mansilla asumirá el próximo 14 de diciembre). "La conducción de la Seccional Capital superó el límite de la tolerancia democrática", apuntaron en un comunicado.

En el escrito, denunciaron que la Conducción Multicolor "convocó a una Jornada Unificada, luego la transformó en una reunión de agrupación de no más de 600 personas, entregó constancias truchas e hizo votar, en un simulacro de “Asamblea” un Paro de 24 hs.".

ATEN - Marcha (10).JPG Marcelo Guagliardo Claudio Espinoza

Asimismo, señalaron que se trató de "un pliego que es la reiteración de su plataforma política sindical derrotada en las elecciones del 29 de mayo, cuando más de 12 mil compañeros definieron un modelo de conducción distinto". Y apuntaron que se trató de una "acción sectaria, antidemocrática, contraria al conjunto y con la que buscan provocar una ruptura en aten".

Por último, ATEN Provincial aclaró que "la medida adoptada será desconocida por nuestra organización por atentar contra el interés general de los trabajadores que representamos y hacemos responsables a quienes la impulsan por sus eventuales consecuencias".

Fany Mansilla ganó las elecciones de ATEN

El pasado 29 de mayo se celebraron las elecciones internas de ATEN, en las que se impuso Fany Mansilla, como continuidad de la conducción del TEP a nivel provincial, y tras disputar el mismo cargo contra Angélica Lagunas, de la lista Multicolor Bermellón.

La lista oficialista se quedó con la mayoría de las seccionales. En la seccional Cutral Co y Plaza Huincul ganó Fanny Apablaza; en Zapala ganó Tania Florentín; en Chos Malal el TEP ganó con Pablo Tanio; en Junín de los Andes el TEP ganó con Julián Reeves; en Villa El Chocón el ganador fue Hernán Olloa; en Loncopué ganó Vanesa Arcángelo; en Andacollo el TEP ganó con Silvina Aravena; en Villa La Angostura, Claudio Muñoz; en El Huecú permanecerá el actual secretario general, Eduardo Salazar; para Las Coloradas ganó Jorge Ávila; en Rincón de los Sauces ganó Atuel Cáceres; para Aluminé, ganó Claudia Rodríguez; en Centenario el TEP ganó con Marcelo Marchesi; y Pablo Otaño en Chos Malal.

voto fany mansilla elecciones aten

La lista Multicolor, que llevaba a Angélica Lagunas como candidata a secretaria general, se quedó con cinco de 22 seccionales. Las flamantes nuevas autoridades son Valeria Benavides, quien dirigirá la seccional más grande de Neuquén, que es la capital.

Fernanda Vargas dirigirá la seccional Plottier; Javier Vallejos será el nuevo secretario general de la seccional de San Patricio del Chañar; Picún Leufú, quedará a cargo de Romina Sinner. En Senillosa, si bien ganó la lista Lila, se trata de un sector afín a la Multicolor y la dirigirá Verónica Palavecino.

En la seccional de San Martín de los Andes fue sorpresa y batacazo de la lista independiente llamada "Azul y Gris a Contracorriente", quien le ganó al TEP y la Multicolor. Desde diciembre, la seccional será dirigida por Carolina Benedetti.

Las nuevas conducciones de ATEN asumirán el próximo 14 de diciembre.