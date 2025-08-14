Finde XL: Caviahue y Lago Hermoso ofrecen muchas actividades en la nieve

Aprovechando el feriado de este viernes los dos centros de esquí organizaron una serie de eventos para disfrutar en este fin de semana largo.

Se acerca un nuevo fin de semana largo, producto de la decisión de declarar este viernes 15 de agosto como día no laborable, y en el último tramo del invierno se esperan dos actividades vinculadas con la nieve en Caviahue y Lago Hermoso.

Quienes concurran a Caviahue podrán disfrutar no sólo de las actividades características de la temporada invernal en el cerro Caviahue, sino también de la novena edición de la popular fiesta provincial en la nieve, conocida como Avalancha.

La celebración se llevará a cabo el sábado 16 de agosto a partir de las 19:30 en inmediaciones al Centro de Convenciones de la localidad. La entrada será libre y gratuita para facilitar la participación de todos los interesados. Habrá gastronomía, cerveza artesanal, barra y cotillón, además de DJ Set, bandas en vivo y una gran puesta escénica.

Otra opción para el invierno

Además de la fiesta, el destino ofrece una propuesta turística innovadora: la posibilidad de visitar las termas de Copahue en pleno invierno y disfrutar de una experiencia de bienestar, que se ve enriquecida por la posibilidad de acceder a masajes, mascarillas faciales con algas y combos especiales para grupos familiares.

En 2024, Caviahue-Copahue fue distinguida por la Organización Mundial del Turismo como la localidad más linda del mundo y solo hay que llegar al lugar para comprender por qué accedió a tal distinción a nivel internacional. El destino ofrece postales únicas como el Salto del Agrio, el puente de piedra -una formación natural- y el circuito de las cascadas inmerso en el bosque de araucarias araucanas, con el plus de estar inserto en un parque provincial y al pie del volcán Copahue.

Lago Hermoso

Actividades en Lago Hermoso

Actualmente, alrededor de 500 esquiadores continúan disfrutando de la nieve en el centro de esquí Lago Hermoso, que cuenta con la zona de principiantes y el área de servicios completamente habilitadas, y que incorporó cinco nuevos cañones para optimizar y dotar de nieve extra a las pistas de esquí.

Ubicado a solo 25 minutos de San Martín de los Andes, el complejo ofrece una propuesta única para iniciarse en el esquí y snowboard, con clases y actividades pensadas para que toda la familia viva una experiencia inolvidable. Además, su gastronomía de alto nivel invita a disfrutar de una pausa deliciosa, en un entorno natural incomparable.

El responsable de marketing y comunicación de Lago Hermoso Ski Resort, Rodrigo Oriolo, destacó que con la llegada de cinco cañones nuevos adicionales a los ya existentes, y esperando el próximo descenso de temperaturas, se continuará acondicionando las pistas para extender la temporada.

“Todo esto nos permite darle continuidad a un invierno que para Lago Hermoso ha sido muy positivo. Ha sido una temporada bisagra, en la que, gracias a algunas ventanas de frío, hemos podido fabricar nieve de cultivo”, remarcó.

Oriolo adelantó que para este fin de semana “se desarrollarán actividades especiales, entre ellas un evento nocturno de esquí y snowboard auspiciado por una reconocida marca de cerveza, sumado al Rugby Extreme con la participación de Serafín Dengra junto a ex jugadores que representaron a Argentina y a importantes clubes del mundo”.

El cerro funciona todos los días de 10 a 17. Para más información y reservas, ingresar a www.lagohermoso.com.ar o seguir las novedades en Instagram: @lagohermososki.