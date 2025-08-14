Indignada: no pudo ir a trabajar porque dejaron un auto en su garaje y la respuesta fue letal

La mujer, totalmente enojada relató lo que sucedió y decidió dejarle un cartel con un mensaje que se volvió viral.

Una insólita situación volvió a exponer un problema recurrente para vecinos que tienen garaje propio: los autos mal estacionados que bloquean salidas. En este caso, la protagonista fue una vecina que, al no poder sacar su vehículo para trabajar, decidió dejar un cartel en el parabrisas del infractor.

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en 1° de Mayo, entre Jujuy y Uruguay- de la ciudad de Santa Fe- y terminó con la intervención de la grúa municipal. El episodio refleja las tensiones que se generan en zonas cercanas a organismos públicos y sectores donde el estacionamiento medido finaliza, lo que motiva que muchos dejen sus vehículos en calles residenciales sin considerar las cocheras particulares.

Cristina, la vecina afectada, relató que se levantó a las seis de la mañana para iniciar su jornada laboral y encontró un Peugeot 408 estacionado delante de su cochera , bloqueando parcialmente la salida. Su sorpresa se transformó en enojo al darse cuenta de que no podría mover el auto de inmediato.

“Llamé a la grúa a las 6.33 y todavía estaba el auto obstruyendo. La grúa viene seguido a esta zona; cuando estuvo cortada la esquina de Jujuy y 1° de Mayo, muchos dejaron sus autos en cualquier lado y se los llevaban. Una cuadra al norte termina el estacionamiento medido, así que los que trabajan cerca, como en la Legislatura o en el Ministerio de Educación, dejan el auto acá desde temprano hasta media tarde”, explicó.

Mientras esperaba, tomó una birome y escribió un mensaje en una hoja prolija que colocó sobre el parabrisas del vehículo en infracción. El cartel decía: “¿Me pagás el día?”, una clara muestra de su enojo por las horas de trabajo que estaba perdiendo.

El auto, su herramienta de trabajo

Cristina vende artículos por su cuenta y no cuenta con un empleo fijo. Su auto es una herramienta esencial para moverse, hacer entregas y trasladar productos. Sin embargo, esa mañana debió utilizar el vehículo de su madre, ya que el suyo estaba en el taller.

“La gente no se da cuenta de que al estacionar así perjudica a otros. Yo no puedo llegar tarde porque dependo del auto para trabajar. Perder un día significa perder plata que necesito para vivir”, comentó.

La vecina aseguró que esta no es la primera vez que ocurre. Según su experiencia, la combinación de calles sin estacionamiento medido y la cercanía de dependencias estatales genera un flujo constante de autos que buscan evitar pagar parquímetro. Esto provoca que algunos estacionen en lugares prohibidos, incluso bloqueando garajes.

La intervención de la grúa

La espera se extendió por casi dos horas y media. Recién cerca de las ocho de la mañana, la grúa municipal llegó para remover el Peugeot 408 y liberar la salida de la cochera.

Cristina pudo finalmente utilizar el vehículo, aunque ya había perdido gran parte de su jornada laboral. El episodio dejó en evidencia la falta de consideración de algunos conductores y la necesidad de reforzar controles para evitar que estas situaciones se repitan.

En el caso de Santa Fe, el gesto del cartel fue una forma de visibilizar la frustración de muchos vecinos que sufren el mismo problema. El mensaje escrito a mano quedó como un recordatorio de que estacionar sin pensar en el otro puede costar más que una multa: puede significar arruinarle el día a alguien que depende de su auto para ganarse la vida.