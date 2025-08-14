Piden juicio oral para Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yáñez

Se da en el marco de la investigación por las denuncias de su exesposa, quien lo acusa de lesiones físicas y psíquicas.

Este jueves, el fiscal federal, Ramiro González, solicitó que Alberto Fernández vaya a juicio oral acusado por violencia de género contra Fabiola Yáñez.

Según González, la investigación llegó a su punto final y el expresidente debe enfrentar delitos vinculados a la violencia de género. E l requerimiento de elevación a juicio oral es para que Fernández responda por las lesiones físicas y psíquicas de las que fue víctima Fabiola Yáñez durante más de una década.

La presentación fue elevada al juez Ercolini. Desde Fiscalía acusaron al ex mandatario por los delitos de lesiones leves y graves agravadas , en los dos casos, por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas. La expectativa de pena ante una eventual condena es de 18 años de prisión.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández.jpg

La causa indica que Fernández ejercía violencia psicológica y física contra Fabiola

La acusación, confirmada por la Cámara Federal porteña en abril, sostiene que Fernández ejerció "de manera sistemática" violencia psicológica contra Yáñez, mediante "acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad". El fiscal subrayó que el imputado "se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente” y que las agresiones ocurrieron tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.

En el expediente se detalló que el expresidente hirió a su expareja mediante un agarrón o zamarreo en el brazo, lo que le ocasionó un hematoma que quedó fotografiado por la víctima y cuya imagen envió por WhatsApp a la por entonces secretaria del ex presidente.

Estas imágenes son las que trascendieron en 2023 públicamente, donde también se reveló una lesión en el ojo derecho de la entonces primera dama.

Durante 180 páginas, se incorporaron mensajes extraídos de manera forense del teléfono de Yáñez y de dispositivos vinculados al expresidente. En los mismos se registran discusiones, recriminaciones y expresiones de control que, para la fiscalía, evidencian un patrón sostenido de maltrato.

El audio de Alberto Fernández y Fabiola Yañez.mp4

Desde la querella que representa a Yañez ya habían pedido la elevación a juicio hace un mes. Ahora lo hizo el fiscal González y con los dos pedidos ahora debe opinar la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira.

Ercolini ya le notificó a la defensa de los dos planteos de elevación a juicio oral para que opine. Tiene un plazo de seis días para hacerlo, aunque puede pedir una prórroga. Cuando eso ocurra, el magistrado quedará en condiciones de resolver y elevar la causa a juicio oral.

Los detalles de la causa que apunta contra Alberto Fernández

En el mes de julio se conoció que los abogados de Fabiola pedirá 12 años de cárcel contra el expresidente. En estos momentos Fernández se encuentra procesado y embargado por $10 millones, acusado de lesiones contra la ex primera dama en un "contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder" entre ambos desde 2016 hasta agosto de 2024.

Aún así, respecto al reclamo de una pena de 12 años de prisión, se podrá realizar al término del juicio y a la hora de su alegato, quedará en condiciones de reclamar la pena máxima si considera que en el debate oral quedaron probadas las acusaciones. Ya sea reclamando la pena mínima o algún otro monto, de cualquier forma se trata de expectativas de condenas que contemplan la prisión efectiva.