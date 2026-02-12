El particular respaldo que recibió Marcelo Gallardo de un ex presidente argentino

El entrenador de River no atraviesa el mejor presente en el cargo, y fue una figura de la política nacional quien salió a bancarlo.

Marcelo Gallardo no atraviesa su mejor momento como entrenador de River Plate . El Muñeco no pudo obtener títulos desde su vuelta y pareciera no encontrarle la vuelta al equipo a pesar de las grandes sumas de dinero que viene erogando la institución. En este contexto, salió a bancarlo el ex presidente argentino, Alberto Fernández .

El ex mandatario habló con El Destape en la previa del duelo entre River y Argentinos Juniors, club del cual es confeso hincha, y le tiró flores al Muñeco: " Gallardo es de los mejores técnicos en Argentina . Es un hombre que tiene una lógica en el fútbol que yo avalo". Además, agrego que lo admira y respeta mucho.

El DT multicampeón con el Millonario fue ampliamente cuestionado luego de la derrota 4-1 ante Tigre en el Monumental , no solo por hinchas, sino también por múltiples periodistas que solían ser férreos defensores de su gestión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldestape_radio/status/2021759092788744274?s=20&partner=&hide_thread=false "Yo creo que Gallardo es de los mejores técnicos de la Argentina"



En la previa del partido entre Argentinos Juniors y River por el torneo Apertura, Alberto Fernández opinó sobre el mal presente del Millonario



"En el fútbol, a veces, se necesita un poco de suerte"



… pic.twitter.com/2uTXHtBbQT — El Destape 1070 (@eldestape_radio) February 12, 2026

Las declaraciones de Alberto Fernández sobre Marcelo Gallardo

Alberto Fernández desapareció un poco del mapa político tras su etapa como presidente de la Nación entre 2019 y 2023. Aunque no sigue tan activo como antes, hay algo que nunca dejó atrás que es su pasión por el fútbol.

Tras ser consultado sobre Marcelo Gallardo, el también ex jefe de gabinete, sorprendió con una catarata de elogios y analizó el presente del técnico: "Gallardo es un gran técnico, pero a veces en el fútbol necesitas suerte y yo creo que a River la suerte se le está negando. Está bien, comete errores como el otro día contra Tigre que un defensor que se la entregó al delantero y eso le puede pasar a cualquiera".

En la previa del partido ante el Bicho de la Paternal, Fernández deseo que Gallardo pueda dar vuelta su racha, aunque con un particular pedido: "Gallardo, te juro que quiero que cambie la racha, porque a lo que nos gusta el buen fútbol no sabes todo lo que valoramos quién sos vos en el fútbol argentino, pero que cambie después del partido contra Argentinos"

Además, destacó el gran trabajo del Muñeco con las inferiores del club argentino: "Debe ser de los técnicos de River que más jugadores de las inferiores sacó. Recuerdo 2 que ya son próceres como Julián Álvarez y Mastantuono. A ellos los sacó Gallardo de las inferiores."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2021952869226688533?s=20&partner=&hide_thread=false “GALLARDO ES DE LOS MEJORES TÉCNICOS EN ARGENTINA. ES UN HOMBRE QUE TIENE UNA LÓGICA DE FÚTBOL QUE YO AVALO”



Alberto Fernández, expresidente de la República Argentina, elogió a Marcelo Gallardo:



“Gallardo es de los mejores o el mejor técnico que hay en Argentina. Lo creo… pic.twitter.com/hGYJ2LUiKq — dataref (@dataref_ar) February 12, 2026

El periodista que asegura que los medios están operando contra Marcelo Gallardo

El periodista Renzo Pantich, que trabaja en el medio AZZ en Stream y publica sus análisis particulares es confeso hincha de River y suele cubrir la actualidad del club. En su cuenta de X, subió un posteo en el que asegura que Gallardo está siendo operado por los medios hegemónicos.

"De la nada, de buenas a primeras, Marcelo Gallardo perdió el crédito en River. Ahora, mágicamente, todos los medios hegemónicos, al unísono, piensan lo mismo" comenzó declarando el periodista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RenzoMPantich/status/2021982403627983243?s=20&partner=&hide_thread=false De la nada, de buenas a primeras, Marcelo Gallardo perdió el crédito en River. Ahora, mágicamente, TODOS LOS MEDIOS HEGEMÓNICOS, al unísono, piensan lo mismo.



Miren que hay motivos más que suficientes para criticar, pero desde hace un tiempo, como lo hace EL HINCHA DE RIVER.… pic.twitter.com/Gth1itw4Mv — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) February 12, 2026

Además, agregó: "Mi asombro es que, justo ahora, al mismo tiempo, los medios empezaron a discutir al DT de River. Aclaro, por si hace falta: los medios, no el hincha".