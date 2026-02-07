"Jugadores...": la hinchada de River estalló tras la derrota por goleada ante Tigre
El Matador se impuso por 4 a 1 en el Estadio Monumental, en un partido que generó desconcierto tanto en el público como en Marcelo Gallardo.
Un categórico Tigre goleó y humilló 4-1 al hasta entonces invicto River en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y es líder con 10 puntos.
En el estadio Monumental, el Matador abrió la cuenta con el gol de Tiago Serrago a los 6 minutos de juego y, tan solo diez minutos después, el delantero David Romero amplió la ventaja.
En el complemento, Ignacio Russo a los 4 y 23 minutos aumentó el marcador. En el minuto 44, Lautaro Rivero descontó para el Millonario.
Con este histórico triunfo, el equipo de Diego Dabove escaló a lo más alto de la Zona B con 10 puntos. En la próxima fecha, Tigre recibirá a Aldosivi de Mar del Plata el jueves a las 19 horas en el estadio José Dellagiovanna.
Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió su primera derrota en el Torneo Apertura y de una manera catastrófica. En la próxima fecha, visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona el jueves 21.15 horas.
Así fue la categórica derrota de River ante Tigre
A los 5 minutos del primer tiempo, en la primera acción de peligro del juego, Tigre logró abrir el marcador con un remate de Tiago Serrago, que se desvió en Matías Viña. El futbolista, que hizo inferiores en el Millonario -y su pase aún pertenece a la institución- pidió perdón frente a la hinchada.
Minutos más tarde, a los 16', llegaría una contra letal. Tras una recuperación de David Romero, Ignacio Russo condujo el contraataque y asistió al propio Romero que definió de forma sublime en el mano a mano contra Santiago Beltrán.
Cuando uno podría pensar que la charla de Marcelo Gallardo en el entretiempo iba a modificar el estado de ánimo de River, Aníbal Moreno cometió un error garrafal en la salida de un tiro libre y se la regaló a Russo para que convierta el 3 a 0.
Como si la noche no pudiera empeorar, a los 15 minutos del complemento Fausto Vera se fue expulsado por una patada en la cabeza a un jugador rival cuando fue a disputar la pelota.
Con un jugador menos y ya perdiendo por goleada, el desconcierto se apoderó del Millonario. El Matador lo aprovechó y liquidó las cosas con un cuarto gol, convertido nuevamente por Russo que anotó el segundo en su cuenta personal.
Tras el 4 a 0, los fanáticos presentes en el Estadio Monumental no ocultaron su descontento con el plantel y entonaron la reconocida canción "Jugadores...".
Sobre el final del encuentro, Lautaro Rivero convirtió un verdadero golazo desde fuera del área con un disparo rasante que solo sirvió para descontar, ya que no tuvo más ocasiones para acercarse en el marcador.
Las formaciones de River y Tigre
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
- Torneo Apertura de la Liga Profesional - Zona B - Cuarta fecha
- River Plate - Tigre
- Estadio: Monumental, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Yamil Possi.
- Horario: 20
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar...
Leé más
¿Vuelve el alcohol al Más Monumental? La particular propuesta que analiza River para sus partidos
La picante respuesta de Sebastián Villa a los hinchas de Boca que lo criticaron por negociar con River: "Soy un trabajador"
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario