River recibe a Tigre en el Monumental: hora, formaciones y TV

El Millonario está invicto en el Torneo Apertura y busca continuar con su buen momento ante su gente.

El invicto River busca recuperar el liderazgo de la Zona B del Torneo Apertura cuando reciba, este sábado, al escolta Tigre por la cuarta fecha.

El partido tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 20 horas del sábado y tendrá el arbitraje principal de Sebastián Zunino , mientras que en el VAR estará Yamil Possi. Además, la transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Rosario Central , en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha de este Torneo Apertura. En un partido chato y friccionado, los del barrio porteño de Núñez no pudieron hilvanar su tercer triunfo al hilo y perdieron la oportunidad de ser líderes de la Zona B en conjunto a Independiente Rivadavia de Mendoza.

river convocados tigre

Para este encuentro ante el Matador, el laureado entrenador riverplatense realizará una modificación obligatoria por el desgarro del delantero de Sebastián Driussi, que será reemplazado por Maximiliano Salas.

Además, ya habiendo cumplido su fecha de suspensión por la expulsión ante Gimnasia La Plata en la segunda jornada, el defensor uruguayo Matías Viña volverá a estar disponible y sería titular en lugar del chileno Paulo Díaz.

Por su parte, el equipo dirigido por Diego Dabove llega a este encuentro de la mejor manera, tras haberle ganado 3-1 a Racing el lunes en el estadio José Dellagiovanna. Con este resultado, los de Victoria alcanzaron los 7 puntos en este certamen y quedaron como escoltas e invictos en este inicio.

Estas son las probables formaciones de River y Tigre

Torneo Apertura de la Liga Profesional - Zona B - Cuarta fecha

River Plate - Tigre

Estadio: Monumental, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Monumental, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Árbitro: Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino. VAR: Yamil Possi.

Yamil Possi. Horario: 20

20 TV: ESPN Premium.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

La sanción que podría recibir un jugador de River

Giuliano Galoppo, mediocampista de River, podría afrontar una dura sanción por un conflicto económico con Leandro Nicolás Escudero, su ex representante.

Galoppo deberá realizarle diversos pagos a Escudero con plazo hasta el 19 de febrero y en caso de no hacerlo podría sufrir una sanción de seis meses sin jugar.

La decisión, que fue ratificada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA y que además va de la mano con una sentencia previa del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), obliga a Galoppo a pagar alrededor de 770 mil dólares, donde se incluyen diversos intereses y conversiones a tasas actuales.

river galoppo gol.png River ya disfruta de los goles de Galoppo, que metió el primero con la camiseta del Millo.

En el desglose de pagos, Galoppo deberá abonar 530 mil dólares mas un interés del 12% anual calculado desde agosto del 2022, 360 mil pesos mas intereses y otros 4,47 millones de pesos.

Además, en el comunicado de la FIFA se estipuló un pago de 5.000 francos suizos para su representante y la misma cifra hacia el ente madre del fútbol en concepto de la multa disciplinaria.

Galoppo, de 26 años, llegó a River en enero del 2025 y desde su arribo disputó 38 partidos, en los que anotó siete goles y entregó una asistencia.