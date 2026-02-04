"CR7ARiver": El hashtag de los hinchas de River con el que buscan convencer a Cristiano Ronaldo para que llegue al club

Los fanáticos del millonario son tendencia desde hace algunas horas con una campaña particular que sigue tomando fuerza.

Los hinchas de River tienen un su mirada un objetivo claro. Si bien ha sido un mercado de pases positivo para los dirigidos por Marcelo Gallardo, pasan las horas y la campaña para que el club concrete la llegada de una estrella del fútbol mundial se hace más fuerte, al punto tal de ser tendencia en la Argentina.

En el millonario iniciaron una campaña en las redes sociales para convencer a una estrella mundial que ha brillado en el Real Madrid de España: Cristiano Ronaldo es la búsqueda que tienen los hinchas. Así lo dejaron en claro a través de las redes sociales, principalmente X (ex Twitter) donde lograron mantenerse por varias horas en el puesto dos de Tendencias con el #CR7aRiver.

Rápidamente hicieron notar su deseo de que el portugués llegue al club: "Seria el mejor fichaje de la historia del futbol, nada se le igualaria", "Nunca vi a alguien tan espiritualmente de River como Cristiano Ronaldo", "LO QUE ME ILUSIONA GRITAR UN SIUUUUUUU EN EL MONUMENTAL POR DIOS", escribieron algunos usuarios en la red social.

Seria el mejor fichaje de la historia del futbol, nada se le igualaria #CR7ARiver

En River no lo ven como una propuesta alocada. Es que el futuro del delantero en el Al Nassr de Arabia Saudita pende de un hilo luego de un fuerte enojo con la gestión del Fondo de Inversión Pública, alegando una mala distribución de fondos. Esta situación podría abrir camino para que el jugador busque una nueva alternativa, teniendo al millonario como opción.

Cabe recordar que el entrenador Marcelo Gallardo, quien lo dirigió en un amistoso en Arabia Saudita, había acercado su propuesta previamente para tenerlo en las filas del millonario para disputar el Mundial de Clubes. Más allá del interés optó por continuar en Arabia pero al ser consultado expresó: “Nunca puedo decir que de esa agua no beberé“.

Preocupación en River: qué figura del plantel se lesionó y se perderá varios partidos

Marcelo Gallardo sumó un dolor de cabeza en el partido ante Rosario Central donde volvió a mostrar que tiene herramientas para trabajar y convertirse, nuevamente, en un equipo protagonista en el torneo local como también en su participación en la Copa Sudamericana a la cual clasificó para esta temporada. Es que el empate plagado de polémica contra el Canalla tuvo un episodio que obliga al entrenador a tomar nuevas decisiones.

De cara a los próximos duelos el entrenador se verá obligado a hacer una modificación del once inicial que jugó contra el elenco rosarino. Es que en dicho partido el delantero sufrió una lesión importante en su pierna izquierda: desgarro de grado I en el isquiotibial, por lo que el jugador deberá enfrentar una recuperación que lo marginará de las canchas entre 15 y 21 días.

El jugador había salido en el entretiempo del partido por la molestia, dejándole el lugar al ex Racing Maxi Salas, quien se perfila para ser titular para los próximos encuentros aunque también son opción Agustín Ruberto y el flamante refuerzo Kendry Páez, dependiendo de la reconfiguración del once que elija el DT.

Driussi Central

El jugador, que atraviesa una sequía de trece partidos sin anotar (último tanto el 21 de agosto de 2025), podría quedarse afuera incluso del partido por Copa Argentina ante Ciudad Bolívar, pactado para el 17 de febrero.